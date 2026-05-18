Oficial: aumentan las tarifas de colectivos y trenes en el AMBA desde este lunes

El ajuste dispuesto por el Gobierno nacional impacta en los servicios de jurisdicción nacional y se aplicará de manera escalonada. La Secretaría de Transporte mantuvo las diferencias tarifarias entre usuarios con SUBE registrada y sin nominalizar.

El Gobierno puso en marcha un nuevo aumento en las tarifas del transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , que c omenzó a regir desde este lunes para colectivos y trenes de jurisdicción nacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial , donde la Secretaría de Transporte aprobó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios automotores y ferroviarios de pasajeros.

Según la normativa, el esquema de actualización se implementará de manera gradual . En el caso de los colectivos, las subas se aplicarán en “tres etapas mensuales consecutivas”, mientras que para los trenes metropolitanos se prevén “cinco etapas mensuales consecutivas”.

Con el nuevo incremento, el boleto mínimo de colectivo pasará de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los beneficiarios de la Tarifa Social el valor será de $321,30 , mientras que los pasajeros que utilicen una SUBE sin nominalizar deberán pagar $1.428.

En los trenes metropolitanos -líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza- el pasaje mínimo aumentará de $280 a $310 para usuarios con SUBE registrada. En tanto, quienes no tengan la tarjeta nominalizada abonarán una tarifa equivalente al doble del valor regular.

La resolución también fijó en $1.100 el costo del boleto en efectivo para cualquier tramo ferroviario.

Desde el Gobierno argumentaron que el ajuste responde a “incrementos en los precios de insumos y servicios”, entre ellos el gasoil, los seguros de responsabilidad civil, el material rodante y los repuestos necesarios para el mantenimiento de las unidades.

En ese marco, la administración nacional sostuvo que resulta necesario “trasladar una parte de los costos de explotación a los cuadros tarifarios” con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema de transporte público.

La normativa ratificó además el esquema de tarifas diferenciales para incentivar el registro de la tarjeta SUBE. También se mantendrán vigentes los beneficios de la Tarifa Social Federal, que otorga descuentos del 55% para sectores vulnerables, y el sistema Red SUBE, que contempla rebajas en combinaciones entre distintos medios de transporte.