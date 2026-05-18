El calendario de 2026 esconde feriados poco conocidos que, si bien benefician a una gran cantidad de personas, no impactan en todo el territorio nacional. Algunas ciudades y pueblos del país cuentan con sus propias celebraciones que proponen una semana distinta para sus habitantes con un descanso para la gran mayoría.
Antes del 25 de mayo: el inesperado feriado de Buenos Aires que nadie conocía
Dentro del calendario argentino, existe una fecha que afectará a unos pocos afortunados y será muy celebrada por los vecinos.
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Ese es el caso una localidad de la provincia de Buenos Aires que cada 21 de mayo interrumpe su actividad por una fecha histórica y religiosa. Quienes puedan aprovecharlo se verán muy beneficiados, ya que les permitirá tener acortar la semana y los hará llegar al finde más descansados que de costumbre.
Por qué es feriado el 21 de mayo de 2026
El jueves 21 de mayo de 2026 será una fecha especial en J. Almeira, una localidad rural ubicada dentro del partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. El día será doblemente importante para los vecinos, ya que se celebrarán tanto las fiestas patronales como el aniversario fundacional del pueblo.
La historia del lugar se remonta al 21 de mayo de 1909, fecha en la que se formalizó la creación de la localidad gracias a Hipólito Almeyra. Por su parte, las celebraciones patronales se realizan en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, considerada la figura religiosa principal del pueblo. Durante este día suelen organizarse misas, encuentros vecinales y actividades culturales con la participación de instituciones locales y autoridades municipales de Navarro.
J. Almeira es un pueblo muy tranquilo y todavía conserva características típicas de los antiguos pueblos rurales bonaerenses. Tiene 300 habitantes y se encuentra a unos 36 kilómetros de la ciudad de Navarro. La localidad se conecta principalmente mediante la Ruta Provincial 41 y distintos caminos rurales.
Aunque el feriado no alcanza a toda la Argentina, sí llegará a modificar la rutina local, porque en este tipo de fechas pueden suspenderse clases, reducirse las actividades administrativas y cambiar el funcionamiento de distintos servicios dentro de la comunidad.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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