Cuándo entrega Brasil su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La verdeamarela avanza en la definición de su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, con una fecha ya confirmada para el anuncio oficial.

Carlo Ancelotti define la lista final de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026 en la última etapa de preparación.

La Selección de Brasil se encuentra en la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026 y Carlo Ancelotti trabaja en la conformación de la lista definitiva de 26 futbolistas, en un proceso que combina evaluaciones de rendimiento, estado físico y funcionamiento colectivo antes del anuncio oficial.

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El entrenador tiene previsto cerrar la nómina tras los últimos días de análisis del plantel, una vez completada la revisión final de los preseleccionados. La decisión definitiva será comunicada en un evento programado en Río de Janeiro, donde se dará a conocer el grupo que viajará a la competencia.

Con una base amplia de futbolistas ya considerados, el cuerpo técnico deberá realizar el recorte reglamentario hasta llegar al número permitido. La competencia interna es alta y varios nombres aún pelean por asegurarse un lugar en la lista final.

seleccion brasil La Selección de Brasil ajusta detalles antes del anuncio oficial del plantel que viajará a la Copa del Mundo.

Cuándo entrega la Selección de Brasil la lista de 26 convocados La lista definitiva de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026 será oficializada el lunes 18 de mayo en un evento especial en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. Allí se anunciarán los nombres que integrarán el plantel mundialista.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti utilizará los últimos entrenamientos y observaciones para resolver los cortes finales. La intención es llegar al anuncio con el plantel prácticamente definido y sin dudas importantes en los puestos clave. VINICIUS JRS.jpg Varios futbolistas aún pelean por los últimos lugares disponibles en la lista definitiva. Reuters La base del equipo y los jugadores en disputa Dentro de la estructura del seleccionado aparecen referentes como Alisson Becker, Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick y Neymar, entre otros futbolistas consolidados. En paralelo, el cuerpo técnico analiza a los jugadores que compiten por los últimos lugares disponibles. Entre ellos se destacan Bremer, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Gerson, Andrey Santos, Richarlison y otros nombres del amplio grupo preseleccionado, todos en evaluación final. El anuncio de la lista marcará el cierre del proceso de preparación previo al Mundial 2026, con Brasil buscando llegar al torneo con un plantel ya definido y enfocado en la competencia.