Tragedia en Merlo: abrió la puerta de su camioneta y golpeó a una mujer que murió arrollada por un colectivo

El accidente ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya. La víctima era una mujer policía de 39 años.

El accidente ocurrió en Merlo y se cobró la vida de una mujer policia.

Una mujer policía de 39 años murió en Merlo luego de ser golpeada por la puerta de una camioneta y arrollada por un colectivo. La víctima circulaba en moto cuando el conductor de una camioneta estacionada abrió la puerta sin mirar, lo que provocó que la víctima pierda el control.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El accidente ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica , en jurisdicción del Destacamento Pompeya , y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se ve cómo una Ford Ranger gris se detuvo frente a un comercio de cerámicas. Segundos después, el conductor abrió la puerta para bajar, sin revisar el espejo retrovisor.

En ese momento, la teniente que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno y que circulaba con el casco reglamentario colocado, pasó conduciendo una Honda Wave 110. Tras el impacto, la conductora perdió el control del vehículo y cayó hacia el centro de la calzada . En ese momento, el interno 158 de la línea 504 , perteneciente a la Empresa 216, la arrolló y murió en el acto.

El accidente ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya.

La pareja de la víctima, sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Eva Perón.

Investigación y pericias en curso

El fiscal Javier Ghessi, a cargo de la UFI Nº 1 de Morón, ordenó la intervención de peritos en el lugar y la recolección de imágenes para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

La investigación inició con una acusación por homicidio culposo y lesiones culposas contra el conductor de la camioneta, señalado como responsable del hecho que provocó la tragedia. La medida judicial también alcanzó al colectivero, aunque ambos continúan en libertad.

Los tres vehículos involucrados fueron secuestrados para realizar las pericias correspondientes.