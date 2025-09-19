De los creadores de La Casa de Papel: la nueva serie de Netflix con Joaquín Furriel como protagonista







Un futuro totalmente distópico, un encierro cruel y una convivencia que cada vez es más difícil y peligrosa. Todo en esta serie de Netflix.

La esperada serie de Netflix protagonizada por Joaquín Furriel.

Netflix ha construido su reputación con producciones de calidad que siempre están buscando desafiar lo convencional. Y en esa línea, lanzó recientemente una serie que no solo tiene detrás a los creadores de éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Sky Rojo, sino que se adentra en territorios postapocalípticos, misterio, desesperación y claustrofobia.

La ficción mencionada es "El refugio atómico", una propuesta intensa y diferente que promete conmover a quienes buscan más que entretenimiento común: tensión, conflictos humanos extremos y secretos enterrados bajo tierra. Con un gran elenco y argumento.

De qué trata El refugio atómico, la miniserie de Netflix La serie plantea un escenario postapocalíptico donde un grupo de multimillonarios y sus allegados se refugian en un lujoso búnker llamado Kimera Underground Park, construido cientos de metros bajo tierra para resistir cualquier catástrofe imaginable. El encierro y la cercanía forzada entre las familias desencadenan tensiones profundas, rivalidades, trauma compartido y heridas del pasado que ciertos personajes aún no han superado.

Cuando estalla una amenaza global de dimensiones que no imaginaban, los personajes deberán convivir en ese espacio cerrado, lidiar con sus propios demonios, y enfrentar decisiones difíciles. Aliados inesperados emergen, secretos se revelan y la precariedad emocional se vuelve tan protagonista como el peligro externo que los obliga a permanecer en un espacio donde escapar parece imposible.

Netflix: tráiler de El refugio atómico Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de El refugio atómico Miren Ibarguren (Minerva)

Joaquín Furriel (Guillermo)

Carlos Santos (Rafa)

Natalia Verbeke (Frida)

Pau Simón (Max)

Alicia Falcó (Asia)

