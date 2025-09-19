Día de la primavera: ¿Hasta cuándo se extiende el pronóstico de lluvias?







Todo lo que necesitás saber para planificar tu picnic del Día de la Primavera: ¿Lloverá o no? ¿Estará templado?

¿Pensás disfrutar de un picnic del Día de la Primavera? Chequeá el pronóstico extendido. Télam

Cada 21 de septiembre se marca el comienzo de la primavera en Argentina y con la llegada de esta nueva estación llega también uno de los festejos más esperados por los estudiantes: el Día de la Primavera y el del Estudiante. Esta jornada incluye una combinación entre darle la bienvenida a la nueva estación con actividades recreativas al aire libre, reuniones entre familia y amigos y música de por medio.

A pesar de la llegada de una de las estaciones más cálidas, el clima se convierte en el factor determinante de toda celebración en especial al aire libre. Por eso desde inicios de semana las proyecciones del tiempo se consultaron con ansias. Claro que no siempre el pronóstico dice lo que esperamos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este año el 21 de septiembre temperaturas frescas y cielos parcialmente nublados en algunas regiones, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, con temperaturas que rondarían los 16°C. Las lluvias pronosticadas dejaran algunas regiones con suelos húmedos, algo que tendrán que tener en cuenta quienes deseen pasar la celebración por el Día de la Primavera al aire libre en plazas o parques, y es recomendable también llevar abrigo.

El festejo por el Día de la primavera, a puro sol en Palermo. En CABA, los bosques de Palermo son tradicionalmente elegidos como el lugar para disfrutar del Día de la Primavera entre los estudiantes.

Día de la primavera: de dónde surge la tradición del picnic estudiantil La llegada de la primavera en nuestro país guarda una costumbre singular que incluye picnics y actividades al aire libre, algo que surgió a comienzos del siglo XX. Los estudiantes universitarios hacían encuentros para poder disfrutar de la naturaleza y celebrar después de meses de estudio, aprovechando la llegada de los días cálidos con distintos eventos.

Luego, esta tradición universitaria logró extenderse a los secundarios, terciarios e incluso primarios y jardines de infantes. De esta manera, se convirtió en un evento que muchos jóvenes del país disfrutan. El evento en sí varía, pero incluye comidas compartidas, música, juegos y diversas maneras de entretenimiento. Celebrar el Día de la Primavera se volvió una manera de reforzar los lazos de amistad y de compañerismo.

