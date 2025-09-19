SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de septiembre 2025 - 15:39

Cuándo cobro ANSES: quiénes cobrarán en la última semana de septiembre 2025

El calendario de pagos programado para el noveno mes del año está llegando a su fin. Te contamos quiénes faltan por cobrar.

Calendario de pagos ANSES: quiénes aún no cobraron su prestación.

Calendario de pagos ANSES: quiénes aún no cobraron su prestación. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continua realizando los pagos correspondientes a septiembre de 2025. La mayoría de los grupos ya recibieron sus depósitos, pero aún hay algunos beneficiarios a quienes aún no les depositaron. Los mismos, podrán cobrar durante los próximos días.

El calendario de pagos de ANSES inició con sus depósitos el 8 de septiembre y todavía le queda una semana para completar su recorrido. El mismo se programa para poder llevar a cabo los pagos de manera ordenada y progresiva, y que todos puedan acceder a su prestación antes de que termine el mes.

anses-plata-04jpg.webp

Monto de las principales prestaciones de ANSES en septiembre 2025

Los valores de las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibieron un 1,9% de aumento en línea con la inflación registrada en julio. Esta medida responde a la formula de movilidad vigente incluida en el Decreto 274/24, en la que se establecen ajustes mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con los incrementos periódicos se busca que los sectores más vulnerables puedan responder a la suba de precios y no perder tanto poder adquisitivo.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,73

Con retención del 20%: $92.069,78 a cobrar

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $395.320,03

Con retención del 20%: $299.796,02 a cobrar

  • Asignación por Embarazo: $115.064,73

Con retención del 20%: $92.069,78 a cobrar

  • Jubilación mínima: $320.220,69 + $70.000: $390.220,69.
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Pensión No Contributiva Madres de 7 hijos: $224.123,50 + $70.000: $294.123,50.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11 + $70.000: $326.150,11

Calendario de pagos de ANSES de septiembre

El cronograma de pagos de ANSES se define a inicios de cada mes. Siempre se ordenan según la prioridad de los grupos y el número en el que termina el DNI. Como septiembre llega a su fin, ya hay varios beneficiarios que cobraron sus prestaciones. A continuación, los que recibirán sus depósitos en los siguientes días:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 9: 19/9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/9
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23/9
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24/9
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25/9
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26/9

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 9: 19/9

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 7: 19/9
  • Documentos terminados en 8: 22/9
  • Documentos terminados en 9: 23/9

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Segunda quincena (todas las terminaciones): 19/9 al 10/10

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19/9
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22/9
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23/9
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24/9
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25/9

