19 de septiembre 2025 - 16:16

Murió Yaco Monti, un referente de la canción melódica argentina

Oriundo de la provincia de San Luis, el también actor fue intérprete de éxitos como “Siempre te recordaré“. Tenia 80 años.

Yaco Monti tenía 80 años.

El recordado músico y actor Yaco Monti, un referente de la canción melódica y el folclore cuyano, murió ayer por la tarde en Buenos Aires tras batallar con una dura enfermedad.

Oriundo de Villa Mercedes, San Luis, su salto a la fama a nivel nacional fue de la mano del tema “Siempre te recordaré“. Tenía 80 años y se había retirado de los escenarios hace más de una década.

Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”, informó Jonathan, uno de sus tres hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram también lo despidieron: "La Pasión Por La Música , La Familia y Los Fierros! Siempre te recordaremos Así Hasta Siempre Yaco".

La carrera internacional de Yaco Monti

La voz romántica de Yaco Monti trascendió fronteras. “Felizmente, mi música pegó en toda América y de eso vivo. Hace más de 30 años que recorro todo el mundo, países como Estados Unidos, España, Chile, Perú o Colombia”, aseguró en aquella entrevista con Cadena 3. En 1969 viajó a París para grabar junto al reconocido director de orquesta Franck Pourcel y se presentó en escenarios de renombre como el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia de París.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Volveré a San Luis”, “Amor desesperado”, “Un dolor de adiós” y “Lo que te queda”, tema que formó parte de la multipremiada película Roma (2018), de Alfonso Cuarón.

Actor y compositor

Monti también dejó huella en el cine. Actuó en filmes como Escala musical (1966), junto a Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, y Escándalo en la familia (1967), con Niní Marshall. Como compositor, escribió para artistas como Leonardo Favio, Los Pulpos, Los Galos y la mexicana Imelda Miller.

