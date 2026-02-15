Un apostador correntino ganó una multimillonaria suma en el Quini 6: cuánto se llevó

El afortunado es de Santa Lucía, Corrientes, y logró la combinación perfecta con los números: 11 – 13 – 14 – 36 – 07 – 37. Con esos seis aciertos, su vida cambió para siempre.

Un apostador correntino ganó una multimillonaria suma en el Quini 6.

El sorteo N° 3.348 del Quini 6 , realizado el domingo 15 de febrero, dejó a un nuevo millonario en la Argentina. Un único apostador de Santa Lucía, Corrientes , logró acertar los seis números de la modalidad Revancha y se adjudicó un impresionante premio de $8.061.570.084,60 , cifra que volvió a poner al tradicional juego en el centro de la escena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con la combinación ganadora 11 – 13 – 14 – 36 – 07 – 37 , el afortunado cambió su vida para siempre, mientras los pozos vuelven a comenzar desde cero y la ilusión se renueva para el próximo sorteo.

La Revancha suele acumular cifras millonarias cuando queda vacante, y esta vez el pozo superó los 8.061 millones de pesos, generando gran expectativa entre los apostadores de todo el país.

El Quini 6 , uno de los juegos más populares de Argentina, moviliza cada semana a miles de personas que sueñan con cambiar su destino con una sola apuesta. En esta oportunidad, la fortuna tuvo un único dueño, que pasó de marcar seis números a convertirse en uno de los nuevos grandes millonarios del país.

Mientras tanto, los pozos vuelven a comenzar desde cero y la ilusión se renueva para el próximo sorteo.

Sorteo del Quini 6 del domingo 15 de febrero

TRADICIONAL: 12 26 41 24 06 40 (Vacante)

LA SEGUNDA: 03 38 43 17 34 21 (Vacante)

REVANCHA: 11 13 14 36 07 37 (1 ganador: $8.061.570.084,60)

SIEMPRE SALE: 26 07 04 39 12 22 (59 ganadores c/5 aciertos: $6.850.800,15)

Quini 6

Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale.

Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos.

Próximo sorteo: miércoles 18 de febrero a las 21:15.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.