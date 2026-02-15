Adiós a una de las pizzerias más famosas: cientos de locales cierran para siempre

En un negocio que mueve millones, la decisión responde a un cambio de estrategia que redefine el mapa del consumo masivo.

Un anuncio inesperado sacude al sector gastronómico y abre una nueva etapa para una marca con décadas de historia.

El cierre de cadenas históricas suele explicarse por una combinación de costos, hábitos y competencia feroz . En un mercado donde se mueven millones , una mala racha en ventas puede acelerar decisiones drásticas. Eso es lo que pasa ahora con una marca que marcó a generaciones.

Aunque la noticia suena terminal, el recorte responde a una estrategia de reordenamiento más que a una desaparición total. La compañía detrás de la pizzería busca concentrar recursos en los puntos que mejor rinden y ajustar su operación para seguir siendo relevante.

La cadena Pizza Hut confirmó que cerrará alrededor de 250 sucursales durante la primera mitad de 2026. La medida se focaliza en locales que venían mostrando resultados por debajo de lo esperado y que no lograron sostener los costos propios de cada establecimiento.

Una decisión empresarial marca un punto de inflexión para una marca que supo expandirse por todo el mundo.

Detrás de la marca está Yum! Brands , el mismo grupo que controla KFC y Taco Bell . Desde esa estructura, el cierre se enmarca en un plan interno llamado “Hut Forward”, pensado para optimizar la operación y actualizar la experiencia del consumidor.

Entre los factores que explican el ajuste aparecen señales claras del mercado: una caída de las ventas comparables en Estados Unidos durante 2025, una competencia cada vez más dura en el segmento de pizza y comida rápida, y un cambio de hábitos que empuja formatos más ágiles o directamente centrados en el delivery.

pizza hut La franquicia, una de las más famosas del mundo en el rubro de las pizzas, cerrará cientos de locales. Pizza Hut

Cómo impacta el cierre de los 250 locales

Aunque el número impresiona, el recorte no representa un derrumbe general de la red: esas 250 sucursales equivalen a cerca del 3% de los locales que Pizza Hut tiene en Estados Unidos. Por eso, el mensaje de la empresa apunta a una reconfiguración para priorizar mercados más rentables.

El plan también busca reconstruir una marca con historia. Pizza Hut se fundó en 1958 y forma parte de una red global que supera los 20.000 establecimientos, un dato que muestra la escala y, a la vez, el desafío de sostener consistencia y eficiencia en tantos puntos distintos.

Además, esta etapa abre interrogantes hacia adelante. La reestructuración incluye la evaluación de una posible venta de la marca, una alternativa que sus directivos reconocieron públicamente durante 2025. En ese escenario, los cierres funcionan como una señal: menos dispersión, más foco y una apuesta por volver a crecer desde donde mejor funciona.

pizza Argentina La pizza, una de las comidas más consumidas a nivel mundial.

La situación de la franquicia más famosa de pizzas y su competidor

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, anunció en noviembre que estaba llevando a cabo una revisión formal de opciones para Pizza Hut, que ha enfrentado dificultades con negocios anticuados y una creciente competencia. Las ventas en los restaurantes de la cadena en Estados Unidos, o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año, cayeron un 5% el año pasado, según Yum.

El rival Domino’s, la mayor empresa de pizza del mundo, aún no ha publicado sus ganancias anuales completas, pero sus ventas en las mismas tiendas de Estados Unidos aumentaron un 2,7% en los primeros nueve meses del año pasado. El CEO de Yum, Chris Turner, dijo el miércoles pasado que la empresa planea completar su revisión de opciones para Pizza Hut este año. Se negó a compartir más actualizaciones sobre el proceso.

Pizza Hut terminó 2025 con 19.974 tiendas a nivel mundial, lo que fue 251 menos que el año anterior. Pizza Hut abrió casi 1.200 tiendas en 65 países el año pasado, pero los cierres superaron esa cifra. Yum dijo el miércoles que Pizza Hut planea más aperturas globales en 2026, pero no ofreció detalles.