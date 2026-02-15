La CGT endurece su postura y avanza hacia un paro general: "Están dadas las condiciones"

El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, advirtió este domingo en declaraciones a Radio 10 que existe consenso sindical para una medida de fuerza frente al avance del proyecto del gobierno de Javier Milei en Diputados.

La CGT se reunirá este lunes para definir el plan de acción contra la reforma laboral de Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) acelera definiciones para concretar un paro nacional , frente al avance de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados . El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo (Seivara), confirmó en declaraciones a Radio 10 que este lunes a las 11 se realizará una reunión virtual del Consejo Directivo convocada con “carácter de urgencia” para analizar el escenario parlamentario y definir “la fecha de un paro nacional”.

Según sostuvo el dirigente, “existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza” frente a lo que calificó como “un ataque directo a los derechos de los trabajadores”.

Jerónimo fue especialmente crítico con el contenido del proyecto. Afirmó que la iniciativa constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”.

En esa línea, rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo. “No va a tener impacto real en la creación de puestos de trabajo, sino que responde a la necesidad de tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”, expresó.

El dirigente también sostuvo que muchos legisladores no comprendieron plenamente el alcance del texto hasta etapas avanzadas del debate y llamó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas de su eventual aprobación.

Paro y plan de acción de la CGT

La CGT, aclaró, no se opone a discutir una modernización laboral, pero planteó que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”. Según denunció, esa condición no se cumplió porque “los planteos sindicales no fueron considerados”.

En ese contexto, advirtió que “están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, reflejando la presión interna para adoptar una medida de alcance general.

Jerónimo remarcó que la CGT agrupa a cientos de organizaciones sindicales y que las decisiones estratégicas se adoptan en su órgano colegiado, luego de un plan de acción en etapas. Sin embargo, reconoció que “la resolución final del conflicto trasciende el ámbito gremial”, ya que la aprobación o rechazo del proyecto depende de decisiones políticas institucionales.

La reunión virtual prevista permitirá consolidar una postura orgánica y, de avanzar, la convocatoria a paro sería comunicada oficialmente tras su tratamiento interno.

CGT - Congreso - Reforma Laboral La CGT define el plan de acción contra la reforma laboral.

Licencias médicas y clima social

Entre los puntos más cuestionados, el dirigente puso el foco en los cambios vinculados a las licencias por enfermedad. Consideró que su incorporación en etapas finales del trámite legislativo revela una orientación “profundamente regresiva” y advirtió que trabajadores con patologías graves podrían percibir solo una fracción de sus ingresos. La medida, afirmó, es “terrible” y “una locura”, y la definió como “uno de los puntos más sensibles del debate por su impacto directo en derechos adquiridos en materia de salud laboral”.

Jerónimo también alertó que la iniciativa busca debilitar el rol del sindicalismo al promover “la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas”. En paralelo, describió un contexto económico adverso, con hogares endeudados, pérdida de empleo y cierre de empresas. Señaló que “la mayoría del pueblo argentino atraviesa una situación crítica, mientras sectores concentrados resultan beneficiados”.

En términos históricos, evaluó que la reforma representa “la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas” y advirtió que podría profundizar la destrucción del entramado productivo si no se modifica su orientación.

Con este escenario, la CGT se encamina a una definición que podría escalar el conflicto social en las próximas semanas. El movimiento obrero organizado evalúa ahora si convierte su advertencia en un paro nacional que marque un nuevo capítulo en la confrontación con el Gobierno por la reforma laboral.