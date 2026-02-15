SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de febrero 2026 - 08:17

Alerta meteorológica por la llegada de tormentas, viento y granizo: hasta cuándo habrá lluvias y cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país

El organismo anticipó precipitaciones abundantes y actividad eléctrica. El aviso rige durante el domingo y podría extenderse en algunas zonas del interior.

Será un domingo lluvioso y con tormentas en el AMBA

Será un domingo lluvioso y con tormentas en el AMBA

Mariano Fuchila

En el marco de los festejos por el Carnaval 2026, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que impactará este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras regiones del país. El parte oficial advierte sobre lluvias de variada intensidad, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y episodios aislados de granizo.

Además del AMBA, el fenómeno afectará al resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el sudeste de San Luis, el norte de La Pampa, el sur de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Jujuy.

Informate más

Según el informe, las tormentas podrían dejar acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales. La advertencia permanecerá vigente hasta la noche del domingo.

Recomendaciones oficiales por las tormentas en el AMBA

Ante este escenario, el SMN aconsejó evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles o postes eléctricos y permanecer en espacios cerrados durante los picos de tormenta. También recomendó desconectar artefactos eléctricos y seguir la información a través de los canales oficiales.

Tormenta eléctrica
Ante este escenario, el SMN aconsej&oacute; evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo &aacute;rboles o postes el&eacute;ctricos y permanecer en espacios cerrados durante los picos de tormenta.

Ante este escenario, el SMN aconsejó evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles o postes eléctricos y permanecer en espacios cerrados durante los picos de tormenta.

Cuándo mejora

Para el lunes se prevé una mejora en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 22 y 30 grados. Sin embargo, las alertas podrían continuar en provincias del centro y norte del país hasta comienzos de la semana.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias