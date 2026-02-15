Alerta meteorológica por la llegada de tormentas, viento y granizo: hasta cuándo habrá lluvias y cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El organismo anticipó precipitaciones abundantes y actividad eléctrica. El aviso rige durante el domingo y podría extenderse en algunas zonas del interior.

Será un domingo lluvioso y con tormentas en el AMBA Mariano Fuchila

En el marco de los festejos por el Carnaval 2026, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que impactará este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras regiones del país. El parte oficial advierte sobre lluvias de variada intensidad, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y episodios aislados de granizo.

Además del AMBA, el fenómeno afectará al resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el sudeste de San Luis, el norte de La Pampa, el sur de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Jujuy.

Según el informe, las tormentas podrían dejar acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales. La advertencia permanecerá vigente hasta la noche del domingo.

Recomendaciones oficiales por las tormentas en el AMBA Ante este escenario, el SMN aconsejó evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles o postes eléctricos y permanecer en espacios cerrados durante los picos de tormenta. También recomendó desconectar artefactos eléctricos y seguir la información a través de los canales oficiales.

Tormenta eléctrica Ante este escenario, el SMN aconsejó evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles o postes eléctricos y permanecer en espacios cerrados durante los picos de tormenta. Gentileza - AEDC Cuándo mejora Para el lunes se prevé una mejora en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 22 y 30 grados. Sin embargo, las alertas podrían continuar en provincias del centro y norte del país hasta comienzos de la semana.