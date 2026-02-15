Horror en el carnaval de Mercedes: asesinaron a balazos a Brian Cabrera frente a una multitud + Seguir en









El joven de 18 años fue atacado en pleno corso y murió en el hospital tras sufrir dos paros cardíacos. Hay dos detenidos y la Justicia investiga el móvil del crimen.

Brian Cabrera tenía 18 años

Una celebración que debía ser de alegría terminó en tragedia en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde un adolescente fue asesinado a tiros durante los festejos de carnaval. La víctima, identificada como Brian Cabrera, de 18 años, fue atacada en plena vía pública ante la presencia de numerosos vecinos que participaban del evento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El violento episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada sobre la Avenida 29, en momentos en que una banda musical se presentaba en el escenario principal. Según testigos, el joven mantuvo una discusión con otro individuo, quien extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra él. Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza, provocando su caída inmediata y escenas de desesperación entre los presentes.

Pese a los esfuerzos de los médicos, Brian Cabrera no resistió y murió Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde el personal médico intentó reanimarlo tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios. A pesar de los esfuerzos, los profesionales confirmaron su fallecimiento horas más tarde.

arma-mercedes Según testigos, el joven mantuvo una discusión con otro individuo, quien extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra él. Tras el ataque, efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo basado en el análisis de cámaras de seguridad y lograron detener a dos sospechosos: una mujer de 33 años y un joven de 19, a quien se le incautó un arma que sería la utilizada en el homicidio.

video mercedes ataque carnaval 2026 La causa quedó bajo la órbita de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para esclarecer las circunstancias del crimen. El hecho generó conmoción en la comunidad y reclamos de mayor seguridad en los eventos masivos, mientras familiares y vecinos exigieron justicia por el asesinato.