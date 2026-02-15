CABA secuestró casi 13.000 vehículos por irregularidades en la patente + Seguir en









Los operativos realizados por la Policía local detectaron miles de autos y motos sin identificación correcta durante 2025 y el inicio de 2026.

La Ciudad desplegó un importante operativo vehicular

El Ministerio de Seguridad porteño intensificó los controles vehiculares y logró secuestrar 12.956 unidades entre autos y motos por irregularidades en la patente, según el balance correspondiente a 2025 y las primeras semanas de 2026. Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de la Ciudad en distintos accesos y puntos estratégicos de Buenos Aires.

Del total de vehículos remitidos, 2.444 fueron automóviles y 10.512 motocicletas, en su mayoría detectadas sin chapa patente, con placas adulteradas o parcialmente ocultas. Estas infracciones impiden la correcta identificación y representan un riesgo tanto para la seguridad vial como para la prevención del delito.

El importante operativo en la Ciudad Los operativos incluyeron la verificación de documentación obligatoria, como licencia de conducir, cédula, seguro y VTV, con el objetivo de asegurar que los conductores cumplan la normativa vigente. Además, estas acciones buscan reducir la circulación irregular y desalentar el uso de vehículos sin identificación visible.

En total, se realizaron más de 2.300 operativos en distintos barrios, consolidando una estrategia orientada a reforzar el control y la convivencia en la vía pública.