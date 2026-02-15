Apuran la reforma laboral: el boomerang de Federico Sturzenegger y fuego amigo en La Libertad Avanza

Error no forzado y tembladeral político por la reforma laboral: amenaza de paro de CGT, pedidos de cambios de aliados en Diputados y hasta una denuncia.

"Una vez más, se fue de boca" . La mesa política de Javier Milei mastica bronca contra Federico Sturzenegger . El ministro de Desregulación y Transformación del Estado salió a hacer alarde del nuevo régimen de licencias por enfermedad de la reforma laboral y generó una polémica, dentro y fuera de La Libertad Avanza , que ahora amenaza con entorpecer la aprobación sin cambios de la iniciativa esta semana en la Cámara de Diputados .

Lo que había sido un triunfo político del Gobierno, doblegando a la CGT que apenas ensayó una breve marcha de protesta, acordando con los bancos el monopolio del pago de las cuentas sueldo y con los gobernadores la eliminación del capitulo que afectaba al impuesto a las ganancias, se convirtió al día siguiente en un boomerang en contra de la Casa Rosada.

“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, fue la frase de Sturzenegger que desató un terremoto mediático y político. Es que el funcionario puso en evidencia el alcance de la reforma laboral en su aspecto más sensible, la enfermedad del trabajador. Un rubro donde Milie no logró hacer pie en la agenda legislativa en temáticas vinculadas como la emergencia en discapacidad, que padeció incluso el rechazo del Congreso a sus vetos.

A partir de esa expresión de Sturzenegger el tema escaló en Diputados y se desató un tembladeral político. No sólo endureció su postura la CGT que ahora amaga con decretar un paro general para el dia del tratamiento del proyecto en la Cámara Baja sino que los aliados de La Libertad Avanza reclaman de cara al debate eliminar o modificar el régimen de licencias por enfermedad.

El proyecto aprobado en el Senado establece que, en el caso de que la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implica un riesgo para la salud, el empleado solo percibirá el 50% de la remuneración básica. En los caso donde no hubo voluntad ni registro del riesgo, el porcentaje de pago se eleva al 75%. Sturzenegger no tuvo mejor que idea que ejemplificar el apartado con un partido de fútbol, una actividad que penetra en toda la opinión publico y dejó expuesto al gobierno nacional en cuanto a la magnitud y profundidad de la afectación de los derechos laborales contenidos en la reforma.

Diputados Sesión El proyecto de reforma laboral ahora seguirá su curso en Diputados. Mariano Fuchila

El error no forzado del ministro de Milei activó el fuego amigo dentro del gabinete. Este fin de semana trascendió que el ministerio de Relaciones Exteriores habría adjudicado un contrato de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación de su personal. La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger. La adjudicación disparó incluso la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para investigar la transparencia del contrato.

El error de Federico Sturzenegger

A partir de la canchereada de Sturzenegger no sólo la CGT endureció su postura. Incluso aliados casi incondicionales como el PRO ya están reclamando modificaciones en Diputados. La bancada que comanda Christian Ritondo volvió a la carga con el reclamo para que las billeteras virtuales sean autorizadas a habilitar cuentas sueldo para depósito de los haberes a pedido del trabajador. De acuerdo al informe "Los argentinos y el dinero", 9 de cada 10 argentinos quieren poder decidir donde cobrar el sueldo, en un contexto donde 76% de los asalariados ya posee o utiliza una billetera virtual.

Provincias Unidas, el bloque que en el Senado había apoyado la reforma laboral, ahora pide modificar el articulo 44 sobre licencias por enfermedad que dejó expuesto el ministro de Desregulación y transformación del Estado. Esa bancada cuneta con 18 integrantes y es clave que que La Libertad Avanza logre blindar el proyecto tal cual fue girado el viernes desde el Senado a Diputados.

Federico Sturzenegger Desregulación Ministro IDEA Sturzenegger, ministro clave de la administración de Milei.

El explícito pedido de modificación del artículo 44 reclamado por aliados en Diputados contagia a otros apartados como el de creacionista del un fondo de asistencia laboral (FAL) para financiar despidos en pymes y grandes empresas a partir de una reducción de los aportes a la seguridad sociales, que afecta directamente la recaudación de la Anses. El articulo vinculada al FAL cosechó en el Senado no solo el voto en contra de la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, sino también del radical Maximiliano Abad, y de la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, un mandatario con influencia sobre Innovación Federal, un espacio de nueve integrantes en Diputados, lo que proyecta un escenario de extrema incertidumbre en cuanto a su aprobación sin modificaciones en la Cámara baja.

La Libertad Avanza, recalcula

Para evitar que se espiralice la rebelión contra la reforma laboral aprobada en el Senado, la Casa Rosada optó por apurar el trámite en Diputados con el objetivo de intentar convertir en ley el proyecto en sesiones extraordinarias, antes del 1 de marzo, para que Javier Milei se presente ante la Asamblea Legislativa con la reforma laboral ya sancionada. Por eso, tras el pedido de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a la Secretaría Parlamentaria para que la comunicación del proyecto a Diputados fuera “lo antes posible, la iniciativa fue girada este viernes por la tarde. Casi en el acto, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, convocó a plenario de comisiones con la de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero, con la intención de emitir dictamen.

El cálculo político, y de calendario frente a la semana corta por los feriados de carnaval, apunta a intentar sesionar este jueves en Diputados para que, en caso de sufrir modificaciones, el proyecto tenga margen de regresar al Senado y ser convertido en ley la ultima semana de febrero antes del inicio del periodo ordinario de sesiones que tiene a Milei con la aspiración de exhibir a la reforma laboral como su primer trofeo político del año tras la sanción, a findes de 2025, del primer Presupuesto sancionado por el Congreso desde que asumió la presidencia.