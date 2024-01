Un influencer gastronómico cocinó una milanesa de madera y las redes estallaron: mirá el proceso

Ante ello, HombreMilanesa optó por probar cómo quedaría una lonja de madera comestible de yacaratiá, un árbol nativo de Misiones, y lo mostró en redes sociales. Luego de pasar la feta de unos 300 gramos por huevo y pan rallado, el influencer dio su veredicto : "La textura de la madera es medio extraña y me esperaba algo incomible, pero la verdad es que se deja comer" .

Milanesa de MADERA El Hombremilanesa creó una milanesa de madera Instagram (@hombremilanesa)

"El sabor no se destaca, porque la madera no tiene demasiado gusto, pero la textura es muy particular", agregó PasaporteFoodie.