Hicieron una milanesa con la cara de Taylor Swift y causó furor en las redes

El amor hacia la cantante no conoce límites. Miles de seguidores lo demuestran día a día en las calles, en las redes y se lo transmitieron a la artista en los dos shows de la gira The Eras Tour que dio hasta el momento en el Estadio Más Monumental.

El “artista gastronómico” utilizó una icónica imagen de la cantante para luego recrear detalladamente sus facciones sobre un pedazo de carne cruda. A continuación, cubrió de pan rallado la obra y la sumergió en aceite hirviendo. El resultado final fue una milanesa con el rostro de Taylor Swift.

La publicación se volvió viral rápidamente y le valió una catarata de elogios al chef por parte de los usuarios de Instagram y Tik Tok. “Argentina, no lo entenderías”, “El Miguel Ángel de la milanesa”, “La locura es total”, “La taylormilanga no exisss”, escribieron algunos, mientras que arrobó a la artista y le preguntó: “¿En qué otro lugar del mundo te hacen una mila con tu cara @taylorswift? Solo en el mejor del universo”.

milanesa.jpg

Mientras tanto, la cantante llevará a cabo su último show esta noche en el estadio de River Plate, ante miles de fanáticas y fanáticos que volverán a corear su nombre. Si bien es la primera vez que visita el país, lo seguro es que, luego de las muestras de afecto, no pasará mucho tiempo hasta que vuelva a pisar suelo argentino para revivir la pasión y el amor del público rioplatense.

Taylor Swift brilló en su segundo show en River: beso a su novio Travis Kelce y canciones sorpresa

Taylor Swift brilló de nuevo en su segunda función en la Argentina, renovó su amor por el público local y sorprendió a sus fans con un beso a su novio Travis Kelce al cerrar su show.

El jugador de fútbol americano llegó el viernes a Ezeiza y luego de la improvisada noche libre por la tormenta que postergó el recital, fue al Monumental a ver a su novia y siguió las alternativas del concierto desde una de las carpas vip. Allí se lo vio conversando muy animadamente con su suegro Scott, bailando al compás de las canciones y cantando "Olé olé olé Taylor"

Pero lo más saliente ocurrió al final del show. Con los acordes de “Karma” aún flotando en el ambiente, la cantautora bajó rauda las escaleras del escenario y se dirigió a los camarines saludando a su público. Allí, bajo la ovación de la multitud, la esperaba Travis. Al divisarlo, apuró el paso y se fundieron en un abrazo y un apasionado beso que provocó la ovación automática de todos los fans.

Uno de los momentos de la noche llegaría para el set acústico, en que Taylor presenta dos canciones sorpresa -nunca repite de un show a otro-. Fue ahí cuando la estadounidense enloqueció a todos con un mashup de ‘Is it over’ y ‘Out of the woods’, con ‘End Game’.

En un abrazo al público local también dedicó unas palabras emocionada por el cariño: "No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el ‘Olé, Olé, Olé’”.