El BCRA realizó la mayor compra de dólares en más de un mes: ya acumuló unos u$s8.700 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió u$s328 millones, el monto diario más alto en más de un mes, y llevó el saldo comprador mensual a u$s1.616 millones. Las reservas brutas subieron u$s393 millones y alcanzaron los u$s46.583 millones.

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo, reforzó las reservas y mantuvo al dólar oficial por debajo de los $1.400 en medio de una fuerte oferta del agro.

El Banco Central (BCRA) aceleró este miércoles 20 de mayo el ritmo de compras en el mercado cambiario y cerró la jornada con adquisiciones por u$s328 millones , el monto diario más alto en más de un mes . Con este resultado, el saldo comprador mensual ascendió a u$s1.616 millones.

En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s8.702 millones , lo que consolida el proceso de recomposición de reservas en medio de una fuerte oferta privada de divisas. A su vez, las reservas internacionales brutas subieron u$s393 millones y finalizaron en u$s46.583 millones, máximos desde febrero.

La mejora del stock respondió principalmente a las compras realizadas en el mercado oficial, aunque también pudo verse favorecida por el movimiento de algunos activos que integran las tenencias del Central. En la rueda, el euro avanzó 0,2% frente al dólar y la libra esterlina subió 0,4% , mientras que el yuan también mostró una mejora frente a la divisa estadounidense. En sentido contrario, el yen se depreció levemente.

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió $1 y cerró en $1.397 para la venta, luego de tres jornadas consecutivas al alza. Así, la cotización volvió a quedar por debajo de la zona de los $1.400, en una rueda marcada por la liquidación de divisas del agro y por el foco del mercado puesto sobre la acumulación de reservas.

A nivel minorista , el dólar permaneció en $1.420 para la venta en el Banco Nación , mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.846. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el oficial promedio alcanzó los $ 1.420,8 . Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó en torno a $1.429,6 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de $1.498,6 . En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El tipo de cambio oficial se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este miércoles se ubicó en $1.740,36. De esta manera, el mayorista quedó 24,5% por debajo del límite superior, lo que sigue otorgando margen para que el BCRA compre divisas sin necesidad de intervenciones defensivas.

En el mercado de futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una caída promedio de 0,35%. El volumen negociado alcanzó unos u$s1.680 millones y el interés abierto creció 2,37%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.404 para fines de mayo y de $1.618,5 para diciembre, con tasas implícitas de 20,7% para junio y de 22% para julio. Las posiciones mostraron retrocesos en todos los plazos: mayo cayó 0,18%, junio 0,17%, julio 0,21%, agosto 0,20%, septiembre 0,23%, octubre 0,32%, noviembre 0,41%, diciembre 0,52%, enero 0,51%, febrero 0,50% y marzo 0,55%

La oferta del agro sostuvo al oficial y le dio margen al BCRA para comprar

La dinámica cambiaria volvió a estar explicada por una fuerte oferta privada de dólares, principalmente asociada a la liquidación del agro. Ese flujo permitió que el Banco Central concretara la mayor compra diaria del mes, pese a que el dólar mayorista se mantuvo cerca de la zona de los $1.400.

En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s481,5 millones. La combinación entre oferta comercial, compras oficiales y distancia amplia frente al techo de la banda mantuvo contenido al tipo de cambio oficial, mientras el mercado sigue monitoreando si el BCRA podrá aprovechar esta etapa estacional para reforzar reservas antes del segundo semestre.

El economista Gustavo Ber sostuvo que el tipo de cambio volvió a testear la zona de los $1.400, un nivel que históricamente funcionó como una “resistencia táctica” durante períodos de fuerte liquidación del agro. “Aun así, y mientras el BCRA vuelve a impulsar un mayor ritmo de compras, un gradual reacomodamiento podría tener espacio tras la apreciación cambiaria acumulada en los últimos tiempos, siempre que no afecte el objetivo de desinflación”, explicó.

Proyectan un dólar más alto para fin de año

En paralelo, un nuevo informe de FocusEconomics mantuvo la atención del mercado sobre las perspectivas cambiarias, de inflación y actividad para 2026. El relevamiento, elaborado a partir de estimaciones de bancos y consultoras locales e internacionales, proyectó un dólar oficial de $1.686,7 para diciembre de este año y una cotización cercana a $1.975 para 2027.

Aunque las previsiones prácticamente no cambiaron respecto del informe anterior, el estudio refleja una expectativa de depreciación gradual del peso. “El Banco Central continuará permitiendo una depreciación progresiva del peso para evitar un atraso cambiario”, sostuvo el reporte.

Actualmente, el dólar se mantiene relativamente estable gracias al ingreso de divisas del agro y del sector energético, especialmente por el crecimiento de Vaca Muerta y de las exportaciones vinculadas a hidrocarburos. Sin embargo, el informe advirtió que el contexto internacional y la inflación siguen representando riesgos relevantes para la economía local.

Las perspectivas inflacionarias también empeoraron respecto de los cálculos previos. Según FocusEconomics, la inflación promedio de 2026 se ubicaría en 30,4%, por encima del 29% proyectado anteriormente, mientras que diciembre cerraría con una suba interanual de precios del 28,2%.

En ese marco, el mercado sigue atento a la capacidad del Banco Central para sostener el ritmo de compras y transformar la fuerte oferta estacional de divisas en una mejora persistente de reservas. La rueda dejó una señal favorable para la autoridad monetaria: compró el mayor monto diario de mayo, las reservas volvieron a subir con fuerza y el dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400.