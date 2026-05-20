El riesgo país retrocede y los ADRs suben de la mano de los bancos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street suben de la mano de los bancos, aunque las energéticas caen hasta 4% por la baja abrupta del petróleo.

Los bonos en dólares operan al alza en Wall Street y el riesgo país baja con fuerza, mientras el mercado espera novedades sobre la posible aprobación de un desembolso de aproximadamente u$s1.000 millones por parte del FMI . A nivel internacional, preocupa las expectativas de posible subas a futuro en la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los títulos de deuda soberana que operan en el mercado local caen hasta 1,5% de la mano del Bonar 2041 , seguido del Global 2041 (+1,4%), el Global 2038 (+1,3%) y el Global 2035 (+1,2%). En esa línea, el riesgo país baja 25 unidades (-4,6%) hasta los 522 puntos básicos , según la medición de J.P. Morgan .

En abril, los precios mayoristas aumentaron 5,2%, y se aceleraron respecto de marzo (+3,4%). La inflación interanual se aceleró a 30,8%, El aumento de los precios del petróleo y sus derivados explicó el 72% del incremento total (“Petróleo crudo y gas” y “Productos refinados del petróleo”), reflejando el impacto del shock energético externo.

Por otra parte, cabe recordar que, tras el acuerdo a nivel técnico alcanzado a mediados de abril en el marco de la segunda revisión del EFF , aún resta la aprobación del Directorio para que el FMI desembolse u$s1.000 millones . La semana pasada, Julie Kozack afirmó que el Directorio discutiría el caso argentino esta semana, aunque sin especificar una fecha.

Ante la mayor oferta de dólares estacional producto de la cosecha, el Banco Central (BCRA) continúa su compra de divisas para atesorar en las reservas. Durante 2026, la autoridad monetaria acumula u$s8.376 millones, superando la meta objetivo del año que era sumar al menos 8.000 millones de dólares.

En el plano internacional, las bolsas internacionales tuvieron una jornada negativa debido a que las tasas de interés en Estados Unidos siguen en niveles elevados. El mercado cree que la Reserva Federal mantendrá el costo del dinero elevado durante bastante tiempo e incluso algunos analistas ya hablan de posibles nuevas subas hacia 2027.

S&P Merval y ADRs

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval retrocede 0,4% a 2.764.703,56. En el panel líder, los papeles que más bajan son Transportadora de Gas del Sur (-4,2%), Pampa Energía (-2,2%), YPF (-2%) y Central Puerto (-1,6%).

En Nueva York, las acciones anotan mayoría de subas de la mano de las acciones bancarias: BBVA (+3%), Grupo Financiero Galicia (+2,3%) y Grupo Supervielle (+2,2%). Aunque los papeles energéticos caen hasta 4,3% de la mano de Transportadora de Gas, seguida de YPF (-2,9%) y Pampa Energía (-2,8%).

La baja de las acciones energéticas se da de la mano de la fuerte baja del petróleo, que recorta hasta 6,3%. El WTI está debajo de los u$s100 el barril, mientras que el Brent está unos dólares por encima.