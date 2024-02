VTV autos: cuál es el cambio que empieza a regir la próxima semana

Una vez hecho esto, hay que dirigirse a la sección "Mis Vehículos", si no aparece el tuyo, se puede agregar haciendo click en "Agregar vehículo". En ese paso, se te pedirán los datos de la patente, número de motor, marca, modelo, número de chasis, tipo de vehículo, tipo de combustible, nacionalidad y origen del vehículo (particular, empresarial, etc.).

Al confirmar el alta del vehículo se habilitará la opción de "Solicitar Turno". El paso siguiente es elegir la zona de preferencia y una fecha y horario de cuando se llevará a cabo la inspección del vehículo. Finalmente, se confirma la solicitud del turno y se descarga el comprobante.

Cuál es la documentación para la VTV y que costo tiene

Cédula Verde.

Título de Propiedad (únicamente en la primera verificación).

C.U.I.T. (si corresponde).

Documento de identidad del conductor.

Con respecto al costo de la Verificación Técnico Vehicular (VTV), desde enero, la tarifa básica del servicio de VTV tuvo un aumento y llegó a los $13.221. Con el Valor Agregado (IVA), el costo total se eleva a $15.997 para vehículos con un peso de hasta 2.500 kilos.

Qué cosas se revisan en la VTV

Las partes del vehículo que se verifican en la VTV son: alineación de ruedas directrices; luces, bocina, limpiaparabrisas; sistema de frenos; sistema de dirección; parte inferior del vehículo; acondicionador interior; control de gases de escape; elementos de identificación (documentación, patente y grabado); silenciador; y suspensión.