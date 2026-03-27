Brutal ataque en un hospital de Solano: una paciente golpeó a una empleada administrativa + Seguir en









Sucedió en el hospital Oller cuando una paciente psiquiátrica deambulaba por un área restringida. La empleada le advirtió que no podía hacerlo y fue gravemente atacada.

Una paciente del área de salud mental zamarreó y golpeó a una empleada administrativa.

Una empleada de hospital fue salvajemente atacada durante su turno de trabajo, en la localidad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. La mujer recibió varias cachetadas de parte de una paciente que se encontraba deambulando por la unidad, luego de informarle que no debía deambular por las zonas restringidas de la instalación.

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El hecho ocurrió el pasado martes 24 de marzo cuando una paciente de 20 años, perteneciente al área de salud mental del hospital Oller, solicitó el ingreso de una pastora al sector donde se encontraba internada. Ante la negativa del personal, ya que se encontraban fuera del horario de visitas, la mujer se desbordó.

Salvaje ataque a una empleada del hospital Oller En un video quedó captado el momento en el que la interna se acerca a la empleada, sentada en un escritorio, para pegarle cachetadas en repetidas ocasiones: al menos 20 golpes le propició a la mujer a la par de zamarrearla y agarrarla de los pelos.

ataque hospital oller El hecho ocurrió el pasado martes 24 de marzo cuando una paciente de 20 años, perteneciente al área de salud mental del hospital Oller. Solano TV En ese contexto, señalaron que la agresora es una paciente psiquiátrica que ingresó y, en estado de descontrol, atacó directamente a la trabajadora administrativa. Asimismo, indicaron que este tipo de situaciones “viene de larga data”, con reiterados episodios de agresiones, y remarcaron la necesidad urgente de soluciones.

Entre los reclamos, destacaron la importancia de contar con presencia policial permanente dentro del hospital, medida que en el pasado había sido establecida mediante un amparo, pero que actualmente no se cumple de manera efectiva.

El Hospital Garrahan realizó con éxito un doble trasplante simultáneo en pacientes pediátricos Equipos médicos del Hospital Garrahan realizaron este fin de semana un doble trasplante pediátrico en cirugías que se desarrollaron en simultáneo. En el procedimiento implantaron un corazón en un paciente de 7 años y un hígado en un joven de 14. Las intervenciones, en la que participaron más de 50 profesionales, comenzaron en la madrugada del sábado y se llevaron a cabo en quirófanos contiguos, lo que permitió la coordinación en paralelo. El trasplante cardíaco se realizó en un niño con una cardiopatía congénita de ventrículo único y se extendió durante seis horas. En paralelo, un adolescente con una inmunodeficiencia severa —déficit de CD40L, también conocido como síndrome de hiper IgM— recibió un trasplante hepático. El procedimiento de reemplazo de hígado forma parte de una estrategia secuencial que contempla, en una segunda etapa, la realización de un trasplante de médula ósea, debido a las complicaciones derivadas de su enfermedad de base.