Axel Kicillof convocó a los intendentes bonaerenses para evaluar el impacto del plan económico de Milei + Seguir en









El encuentro será este jueves en La Plata y convocará a jefes comunales de todos los espacios políticos para analizar la situación financiera de la Provincia y los municipios.

Axel Kicillof convocó a los intendentes bonaerenses para evaluar el impacto del plan económico de Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los 135 intendentes bonaerenses a una reunión clave con el objetivo de analizar el impacto del plan económico impulsado por el presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación, en la ciudad de La Plata, y tendrá un carácter amplio: fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.

La convocatoria se realizó bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” de la provincia. Además, durante la reunión se espera que los intendentes y el Ejecutivo bonaerense analicen el efecto de las medidas nacionales sobre los recursos de la Provincia y de los municipios, en un contexto marcado por la caída de ingresos y el impacto de la situación económica sobre la actividad.

A su vez, la cita en La Plata buscará mostrar una foto política amplia, con dirigentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos.

Axel Kicillof CEDAF El encuentro será este jueves en La Plata y convocará a jefes comunales de todos los espacios políticos para analizar la situación financiera de la Provincia y los municipios. Kicillof recibió al embajador de Italia para fortalecer la cooperación bilateral El gobernador además recibió este miércoles al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, en un encuentro orientado a impulsar la cooperación bilateral y potenciar oportunidades conjuntas.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Gobernación y contó además con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y del subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín. Durante el encuentro las autoridades intercambiaron miradas sobre el escenario global, la situación en Europa y la coyuntura argentina, en un contexto marcado por los desafíos económicos y políticos a nivel internacional. En ese marco, las partes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos entre la provincia de Buenos Aires e Italia con el objetivo de promover el desarrollo y ampliar las instancias de cooperación. El contacto entre ambas delegaciones se enmarcó en la agenda de relaciones internacionales que lleva adelante la administración bonaerense para consolidar lazos institucionales y generar nuevas oportunidades de articulación.