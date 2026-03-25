La provincia de Buenos Aires habilita la consulta del Registro de Electores Extranjeros: hasta cuándo se puede hacer el trámite + Seguir en









La medida de la Junta Electoral bonaerense busca depurar y actualizar el padrón: los residentes podrán verificar información y pedir modificaciones online.

PBA habilita la consulta del Registro de Electores Extranjeros.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso la publicación del Registro Especial de Electores Extranjeros y habilitó un período extraordinario para la consulta y corrección de datos, según una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

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La medida establece que los residentes extranjeros podrán acceder al padrón a través del sitio web del organismo desde el 25 de marzo hasta el 1 de diciembre de 2026, con el objetivo de verificar información personal y solicitar rectificaciones en caso de errores.

El registro incluye datos como nombre y apellido, DNI, fecha del último ejemplar del documento, localidad, distrito electoral y tipo de residencia, que podrán ser revisados de manera individual.

Padrón Electoral 2 Qué busca la medida Desde el organismo señalaron que la iniciativa apunta a mantener actualizado y depurado el padrón, en línea con lo establecido por la Constitución provincial y las leyes electorales vigentes.

En ese marco, se instó a los ciudadanos extranjeros a controlar sus datos y gestionar eventuales cambios, los cuales deberán ser respaldados con documentación correspondiente.

Además, la resolución solicita la colaboración del Ministerio de Gobierno, el Registro Provincial de las Personas y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para difundir la apertura del registro y facilitar el acceso a la información. Cómo se aplicará la resolución También se estableció que las modificaciones que surjan serán comunicadas al Registro Provincial de las Personas, con el fin de unificar criterios y garantizar la consistencia de los datos. Por otra parte, la Secretaría de Modernización deberá instrumentar la publicación online del padrón con acceso individual, para resguardar la confidencialidad de la información personal. La resolución que lleva las firmas de Hilda Kogan, junto a los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis, Francisco Agustín Hankovits y Federico Gastón Thea, además del secretario de actuación Daniel Jorge Demaría Massey, se enmarca en antecedentes similares implementados en 2022 y 2024, así como en prácticas adoptadas por la Cámara Nacional Electoral, y busca mejorar la calidad del registro y fortalecer la participación electoral de los extranjeros residentes.