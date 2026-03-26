Axel Kicillof prometió a intendentes coparticipar lo que recupere del recorte de fondos nacionales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un acto con alcaldes bonaerenses, donde renovó los reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y anunció nuevas medidas para fortalecer las finanzas municipales.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , recibió este jueves en La Plata a más de 60 intendentes del oficialismo y de la oposición para evaluar el impacto de la política económica nacional en la provincia y los 135 municipios , en un encuentro en el que anunció que coparticipará parte de los fondos que lleguen a recuperar de las diversas demandas que Buenos Aires inició desde 2024 contra la administración de Javier Milei ante la Corte Suprema de Justicia.

Además, el mandatario anunció que presentará una nueva demanda contra el Gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal de 2017 y su actualización del 2023.

En ese marco, el economista confirmó que, tras una primera audiencia en la Corte Suprema por el reclamo de fondos adeudados de la ANSES destinados a cubrir déficits de la Caja de Jubilaciones bonaerense, el próximo 21 de abril se realizará una nueva instancia con autoridades nacionales. “Vamos a seguir discutiendo la necesidad de que cumplan con sus obligaciones y nos devuelvan lo que nos robaron” , sostuvo, al tiempo que pidió a los municipios acompañar a la Provincia “en defensa de los jubilados de sus localidades” .

Además, Kicillof garantizó que la Provincia cumplirá con el pago del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, aprobado por la Legislatura bonaerense junto al Presupuesto 2026 . Según precisó, la primera cuota se abonará el 30 de abril . Asimismo, convocó a los intendentes a adherir a un esquema para coparticipar lo recaudado a partir del Fondo de Recupero de las Deudas del Estado nacional con la Provincia , iniciativa que excluye los recursos correspondientes al FONID, al considerar que “es un derecho de los trabajadores de la educación”.

Ese fondo, creado en la ley de Presupuesto, reúne los montos reclamados por la Provincia al Estado nacional en distintas instancias administrativas y judiciales. En ese sentido, el Gobierno bonaerense propuso que, en caso de que la Corte Suprema falle a su favor en esos litigios y se concrete la restitución de los recursos, una parte de esos ingresos sea distribuida entre los municipios que adhieran al esquema.

No obstante, la concreción de ese mecanismo depende de una doble condición: que el máximo tribunal falle favorablemente a los planteos de la Provincia y que, posteriormente, el Estado nacional efectivice el giro de los fondos. En ese escenario, los municipios deberán adherir al Fondo de Recupero mediante la aprobación de ordenanzas en sus respectivos concejos deliberantes.

La actividad se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación, en el marco de la jornada “Consecuencias económicas del Gobierno de Javier Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, con la participación de jefes comunales del peronismo -La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro- y del radicalismo. Por parte de la alianza LLA-PRO, en tanto, si bien los intendentes habían sido invitados, solo asistió la titular del Ejecutivo de 9 de Julio, María José Gentile.

Kicillof Bianco Magario López Además de Axel Kicillof, también estuvieron Carlos Bianco, Verónica Magario y Pablo López, entre otros funcionarios bonaerenses.

También participaron la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; Gobierno, Carlos Bianco; Desarrollo, Andrés "Cuervo" Larroque; Salud, Nicolás Kreplak; Trabajo, Walter Correa; Infraestructura, Gabriel Katopodis; el titular de ARBA, Cristian Girard; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Durante su exposición, el gobernador sostuvo que “las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”. Y agregó: “El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

En ese sentido, agradeció “el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja” y remarcó que “los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”.

A la vez, advirtió: “No podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo” y sostuvo que “la culpa no es de la familia que se queda sin ingresos ni de los empresarios que ven cómo caen sus ventas; la culpa es de las políticas económicas de Milei”.

El crítico informe presentado por López

El ministro López presentó un informe a los jefes comunales en el que trazó un diagnóstico de fuerte deterioro económico, con un impacto particularmente profundo en Buenos Aires. Según los datos oficiales, la actividad cae más que a nivel nacional y golpea con especial intensidad a sectores como la industria y la construcción, que registran desplomes de hasta más del 20% en comparación con 2023.

En ese contexto, el Gobierno bonaerense expuso un cuadro crítico del mercado laboral y productivo: desde diciembre de 2023 se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo a nivel nacional y en la provincia hay más de 160.000 nuevos desocupados respecto a ese año. A eso debe agregarse, según el funcionarios, el cierre de casi 22.000 empresas en el país -con un promedio de siete cierres diarios en territorio bonaerense- y un aumento de la morosidad de las familias, que alcanzó niveles récord en dos décadas.

PPT SITUACIÓN FISCAL PBA MEDIOS

El informe también hace foco en el frente fiscal, donde se advierte una fuerte caída de la recaudación y de los recursos coparticipables. La recaudación nacional acumula varios meses de retroceso y en febrero registró una baja cercana al 10% interanual, mientras que la Provincia dejó de percibir unos $100.000 millones solo por coparticipación en ese mes. En términos acumulados, la pérdida de recursos desde diciembre de 2023 asciende a más de $22 billones, un monto que contempla deudas directas, recortes de programas, paralización de obras públicas y la caída de la recaudación producto del freno en la actividad económica.

“Las deudas que tiene el Gobierno nacional con nuestra provincia alcanzan los $15 billones y, si le sumamos la pérdida de recaudación, llegamos a más de $22 billones acumulado en estos dos años: esta terrible cifra muestra que la Provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense”, dijo López y agregó: “Lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico”.

A la vez, planteó que esa situación también impacta de lleno en los municipios, que ya perdieron más de $1 billón en recursos coparticipables. En ese marco, se enmarca la declaración de emergencia económica incluida en el Presupuesto 2026, que atribuye la crisis a la recesión y al incumplimiento de transferencias por parte del Estado nacional, advirtiendo sobre sus efectos en la prestación de servicios esenciales y la autonomía financiera de la Provincia.

Los reclamos ante la Corte Suprema

Hasta el momento, la administración bonaerense presentó siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las que reclama la restitución de fondos que considera retenidos de manera indebida por el Gobierno nacional por el Fofofi-Fondo de Seguridad, Fondo de Compensación al Transporte, Fonid, Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos y Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Tributos locales en la facturación del servicio de gas, Boleto Integrado y la interrupción de transferencias de la ANSES destinadas a cubrir déficits previsionales provinciales, cuya deuda ya supera los $2,2 billones.

En ese sentido, la semana pasada el máximo tribunal dio un paso en el reclamo por los recursos de la caja previsional al convocar a una audiencia en la que expusieron sus argumentos tanto funcionarios del gobierno de Milei como representantes de la gestión bonaerense. Tras el encuentro, se fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de abril, en una causa que se consolidó como el expediente de mayor volumen dentro de los reclamos que la Provincia mantiene contra Nación.

Kicillof intendentes

Los planteos a la provincia de Buenos Aires

Durante el encuentro, los intendentes también acercaron a la administración provincial distintas inquietudes vinculadas a la situación financiera de los distritos. Entre los puntos mencionados, se incluyeron deudas que el IOMA mantiene con algunos municipios y el impacto de la caída de la coparticipación, que presiona sobre las cuentas locales.

Según señalaron, si bien en enero de 2026 las transferencias provinciales registraron una suba nominal, en términos reales mostraron una caída del 2,24% frente a la inflación, lo que dificulta la prestación de servicios en algunos distritos.

En ese marco, los jefes comunales de la Unión Cívica Radical llegaron al encuentro con un planteo previo, que habían expresado en un comunicado, en el que, además de respaldar el reclamo de la Provincia por mayores recursos en un esquema federal que consideran desequilibrado, plantearon la necesidad de fortalecer áreas sensibles como educación, salud, seguridad, el IOMA y el IPS.

foro intendentes radicales

Asimismo, los intendentes radicales dejaron asentada la intención de avanzar en una reunión específica con el gobernador Kicillof y el ministro López, para profundizar el análisis de la situación financiera y las herramientas disponibles para los municipios.

En los distritos, en tanto, el impacto del escenario económico ya se traduce en un aumento de la demanda social. Jefes comunales de distintos espacios alertan sobre mayores pedidos de asistencia para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y servicios, en un contexto atravesado además por el freno de la obra pública, el cierre de empresas y la caída de la actividad en sectores clave como la construcción y el comercio.

Entre los intendentes presentes estuvieron Javier Andrés (Adolfo Alsina), Jorge Gaute (Alberti), Juan José Fabiani (Almirante Brown), Nelson Sombra (Azul), Julio César Marini (Benito Juárez), Carlos Balor (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Eduardo Bucca (Bolívar), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Sebastián Echarren (Castelli, interino), Javier Gastón (Chascomús), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), María Alejandra Serra (Daireaux), Juan Pablo García (Dolores), Mario Secco (Ensenada) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

También, Valeria Bellizzi (Esteban Echeverría, interina), Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Andrés Watson (Florencio Varela), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Carlos Rocha (General Guido), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Mauro García (General Rodríguez), Gilberto Alegre (General Villegas), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).

A la vez, participaron Juan de Jesús (La Costa), Julio Alak (La Plata), Julián Álvarez (Lanús), Alfredo Fisher (Laprida), Fabián Blanstein (Las Flores, interino), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Myriam Mongay (Lezama), Leonardo Boto (Luján), Lisandro Hourcade (Magdalena), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Facundo Diz (Navarro), Maximiliano Wesner (Olavarría), Gustavo Walker (Pila), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Ariel Succurro (Salliqueló), Ricardo Alessandro (Salto), Miguel Ángel Gesualdi (San Andrés de Giles), Juan Luis Mancini (Suipacha), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Estefanía Bordoni (Tornquist, interina), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).