WhatsApp: ¿Cómo repercute en las relaciones de pareja?

La rapidez de la respuesta y la cercanía refuerza las relaciones, más aún en las parejas que se encuentran en la fase de enamoramiento. Sin embargo, cuando se establece formalmente la relación la cosa parece complicarse.

whatsapp-portada.png

Cómo afecta WhatsApp a las relaciones según los psicólogos

Los psicólogos de pareja en base a distintas experiencias comprobaron que este tipo de herramientas de comunicación rápida son un arma de doble filo. La constante conectividad lleva a una obsesión con las redes sociales y muestran muchas veces los defectos de las personalidades de cada persona, desde obsesiones, inseguridades, miedos, hasta perder el respeto hacia la otra persona.

Algunos ejemplos, puede ser la diferencia de frecuencia e intensidad de mensajes cuando la pareja se encuentra en la fase de enamoramiento a cuando la relación está más afianzada. La frustración cuando la otra persona decide no leer el mensaje o no contestarlo o ver que la pareja está en línea y no contesta ni escribe. Este tipo de actuaciones puede generar celos, sospecha de engaño o de desentendimiento del otro, o perder el la concentración en lo que se está realizando.

Por lo tanto, la comunicación afectiva mediante este canal no es la más adecuada, ya que no es posible apreciar el tono en los mensajes, no se ven las expresiones de la otra persona lo que puede generar malentendidos.