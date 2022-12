Final del Mundial: WhatsApp registró 25 millones de mensajes por segundo

A pesar de la gran cantidad de mensajes, WhatsApp no registró fallas durante el partido entre Argentina y Francia, que tuvo como campeón al conjunto de Lionel Scaloni.

Zuckerberg, además, confirmó que Lionel Messi posee el récord de mayor cantidad de likes (me gusta) por su posteo publicado después de la final del Mundial de Qatar: “La publicación de Leo Messi en la Copa del Mundo es ahora la más 'likeada' en la historia de Instagram. WhatsApp también alcanzó un récord de 25 millones de mensajes por segundo durante la final”.

Pero otro gigante de internet confirmó un récord durante la final del Mundial: Sundar Pichai, CEO de Google, compartió un tuit en el que afirmó que "las búsquedas registraron el mayor tráfico de su historia en 25 años durante la final de la #FIFAWorldCup”. El ejecutivo expresó que durante el evento pareció que “el mundo entero buscaba sobre una sola cosa!”



Más récords en redes: Messi sumó 29 millones de seguidores

Después del pitazo final que marcó aun antes y después para Lionel Messi, el rosarino sumó otro récord en números: sumó 29 millones de seguidores en las horas posteriores a convertirse en campeón mundial, según los datos de HypeAuditor, herramienta analítica de marketing de influencers.

Su publicación, que presentaba un carrusel de 10 fotos celebrando la victoria de su equipo en la Copa del Mundo, recibió 59 millones de me gusta en un día, superando el récord anterior de 58 millones de me gusta establecido por el huevo en enero de 2019.

Esa misma publicación, que se publicó después de la Copa del Mundo, recibió 10 millones de me gusta en solo 39 minutos y alcanzó los 50 millones de me gusta en el día. En ese momento, estaba acumulando varios miles de me gusta por segundo.

