WhatsApp incorpora "chats incognitos" con Meta AI: cómo acceder y qué tan seguro es

La empresa detrás de la aplicación de mensajería e Instagram lanzó una función para combatir uno de los desafíos más difíciles del cambio de cultura que trajo la IA: la desconfianza. Así, promete conversaciones a las que "ni ellos mismos podrán acceder".

Meta busca atacar uno de los principales puntos débiles de la inteligencia artificial generativa: la falta de confianza de los usuarios. A medida que millones de personas empiezan a utilizar modelos de inteligencia artificial para consultas personales, problemas sensibles o incluso conversaciones emocionales, también aumenta la inquietud sobre quién accede a esos intercambios y qué uso puede darse a esa información. Es por eso que la empresa conducida por Mark Zuckerberg lanzó "chats incógnitos" en WhatsApp con su inteligencia artificial.

Los llamados “chats incógnitos” son una función privada que promete algo poco habitual hasta ahora en este tipo de sistemas: conversaciones temporales que desaparecen y que, según la compañía, ni siquiera Meta podrá leer . La herramienta comenzará a desplegarse durante los próximos meses tanto en WhatsApp como en la aplicación independiente de Meta AI.

El crecimiento de estas herramientas ayuda a explicar por qué la privacidad digital se convirtió en uno de los temas más delicados para las grandes tecnológicas. Según estimaciones de Business Research Company, entre 2025 y 2026 más de 1.500 millones de personas ya utilizan chatbots de IA en todo el mundo . Entre las plataformas más utilizadas aparecen Meta AI, ChatGPT y Gemini, impulsadas principalmente por su integración con aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp, Instagram, Facebook y los servicios de Google .

Meta presentó oficialmente la función con un mensaje centrado en la privacidad: “Hoy lanzamos el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA . El chat en incógnito, creado a partir de nuestra tecnología de tratamiento privado, te permite hablar con Meta AI de una forma que es invisible para los demás”.

La compañía remarcó que, a diferencia de otros modos incógnitos ya presentes en aplicaciones rivales, este sistema impediría incluso que la propia empresa pueda acceder al contenido. “Otras aplicaciones introdujeron modos de incógnito, pero igualmente se pueden ver las preguntas que ingresan y las respuestas que reciben. El chat incógnito con Meta AI es realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros”, aseguraron.

Según explicó Meta, cuando el usuario inicia uno de estos chats crea una conversación privada y temporal que solo puede visualizar él mismo. Los mensajes se procesan dentro de un entorno aislado al que la empresa afirma no tener acceso. Además, las conversaciones no se almacenan y los mensajes desaparecen automáticamente.

“Cuando inicias un chat incógnito con Meta AI, creas una conversación privada y temporal que solo tú puedes ver. Tus mensajes se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder. Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen, lo que te da la libertad de pensar y explorar ideas sin que nadie lo vea”, sostuvo la empresa.

La tecnológica también adelantó que trabaja en nuevas herramientas vinculadas a esta lógica de privacidad. Entre ellas aparece el “chat paralelo”, una función que permitiría pedir asistencia a Meta AI dentro de una conversación privada sin interrumpir el chat principal.

Qué tan segura es la privacidad de los "chats incógnitos con Meta AI

Aunque Meta compara el sistema con el cifrado de extremo a extremo que ya utiliza WhatsApp - y que eliminó hace poco de Instagram -, el funcionamiento técnico no es idéntico. La principal diferencia es que la inteligencia artificial necesita procesar temporalmente el contenido de las conversaciones para poder generar respuestas.

La empresa sostiene que ese procesamiento ocurre dentro de una infraestructura diseñada específicamente para evitar que Meta tenga acceso directo a los datos. Para reforzar esa separación, afirma utilizar tecnologías como “Oblivious HTTP” y sistemas de ruteo anónimo que ocultan la dirección IP de los usuarios.

Además, el mecanismo incorpora credenciales anónimas que permiten verificar que quien realiza la solicitud es una persona legítima sin revelar su identidad.

Otro de los puntos que Meta busca destacar es la posibilidad de auditorías externas. Según la compañía, habrá registros públicos sobre componentes críticos del sistema para que investigadores independientes puedan detectar posibles alteraciones o accesos indebidos en el software encargado de procesar las conversaciones privadas.