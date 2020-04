Messi tildó de "fake news" la versión sobre su posible pase a Inter de Italia

El futbolista reprodujo un pantallazo del tweet con las dos noticias y escribió encima de ellas "mentira nº1" y "mentira nº2", además de añadir que "lo que dijeron en este mismo medio (por TNT Sports) sobre Newell's hace unas semanas también era falso. Menos mal que nadie les cree...", para añadir la etiqueta #FakeNews.

Messi Historias de Instagram de Lionel Messi.

La noticia surgió cuando esta semana, el presidente honorario del Inter de Italia Massimo Moratti planteó un giro en la presunta salida del delantero argentino Lautaro Martínez al Barcelona de España al admitir que "no es imposible" un trueque con el astro rosarino Lionel Messi, con la crisis económica que vendrá luego de la pandemia del coronavirus.

"Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada", señaló.

Sin embargo, el canal argentino fue más allá y dio por confirmado el traspaso, junto con el de Almada, una de las figuras de Vélez Sársfield.