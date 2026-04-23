El magnate tech Peter Thiel compró la casa más cara de Buenos Aires en su visita a la Argentina

La propiedad reciclada supera los 1.600 m2, tiene seis dormitorios, amplios salones y cava de vinos. Está en Barrio Parque, uno de los enclaves más exclusivos.

Vista de la residencia adquirida por Peter Thiel en Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, donde cerró una operación récord para el mercado inmobiliario porteño

La compra de una de las casas más exclusivas de Buenos Aires por parte del mega empresario Peter Thiel, el magnate tecnológico de Silicon Valley no solo confirma su paso por la Argentina. También deja una señal concreta en el segmento más alto del mercado inmobiliario: los activos únicos vuelven a captar la atención de grandes fortunas globales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Peter Thiel es cofundador de PayPal junto con el empresario Elon Musk , uno de los primeros inversores de Facebook y referente global del capital de riesgo tecnológico. De perfil libertario, mantiene afinidad con el presidente Javier Milei y sigue de cerca el rumbo económico local. Su patrimonio supera los u$s30.000 millones.

La operación (récord para el segmento premium de CABA) por la propiedad ubicada en cercanías con la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, cerrada en torno a los u$s12 millones, se convirtió en una de las más relevantes del último tiempo en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico . Se trata de un enclave con historia, baja densidad y una oferta extremadamente limitada, donde cada propiedad tiene características irrepetibles.

Según pudo reconstruir Ámbito , y en diálogo con vecinos del barrio, la casa había sido sometida a un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores. La intervención incorporó materiales de alta gama, varios de ellos importados, con foco en cocina, baños y áreas de recepción, lo que elevó de manera significativa su estándar constructivo.

La propiedad cuenta con aproximadamente 1.600 m2 cubiertos, una dimensión poco frecuente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su configuración responde al esquema clásico de las residencias de alta categoría, con una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicio.

En planta baja, la casa presenta doble acceso, un amplio living, escritorio, comedor formal y un sector destinado a platería y vinos. La cocina se integra visualmente con el jardín, mientras que los espacios de recepción se destacan por su amplitud y circulación fluida.

Uno de los elementos centrales es una escalera de mármol de gran porte que articula los distintos niveles. En la planta superior se distribuyen seis dormitorios en suite, además de un escritorio adicional y áreas de servicio como lavadero.

La vivienda también incluye una cava de vinos, un atributo cada vez más valorado en el segmento premium, y una gran terraza con vista al jardín, que refuerza la conexión entre interior y exterior.

Desde el punto de vista estético, la propiedad conserva detalles originales, pero incorpora una impronta moderna, minimalista y elegante. La combinación de materiales nobles con equipamiento contemporáneo genera un producto alineado con las exigencias actuales del mercado internacional.

Quién estuvo detrás de la operación

La transacción fue concretada por JdC Propiedades, una inmobiliaria boutique especializada en activos de alta gama. La firma ya había participado en otra operación de fuerte impacto en mayo de 2025, cuando se vendió un piso completo del Palacio Devoto por u$s9.000.000, tal como lo informó Ambito el año pasado.

Aquel departamento, de 1.227 m2 totales, se convirtió en una de las ventas más altas del segmento residencial en la Ciudad. Ubicado sobre Avenida del Libertador, el edificio diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo representa uno de los íconos del estilo francés academicista en Buenos Aires.

Peter Thiel Casa Barrio Parque Propiedades Vista aérea de la zona en donde está la mega propiedad, en Barrio Parque, y cerca de avenidas de buena conexión Google Earth

El antecedente refuerza el posicionamiento de la firma en el nicho de propiedades exclusivas, donde las operaciones se caracterizan por la confidencialidad y la baja frecuencia, pero con valores elevados.

En ese contexto, la compra de Thiel se inscribe en un mercado que no responde a la lógica masiva. Se trata de decisiones puntuales, donde el comprador prioriza ubicación, calidad arquitectónica y singularidad del activo por sobre otras variables.

Un inversor que mira más allá del ladrillo

El desembarco de Thiel en el mercado inmobiliario local no puede leerse de manera aislada. Su perfil como inversor combina tecnología, geopolítica y estrategia de largo plazo.

Cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, también lidera fondos como Founders Fund. Su mirada suele centrarse en contextos donde identifica oportunidades fuera del consenso.

En el caso argentino, su visita incluyó reuniones con referentes políticos y empresarios, además de recorridas privadas. Su cercanía con el presidente Javier Milei y su interés por modelos económicos disruptivos forman parte del contexto que explica su presencia.

Dentro de ese esquema, la compra de una propiedad en Barrio Parque puede interpretarse como una apuesta dual: por un lado, una inversión patrimonial en un activo escaso; por otro, una base de operaciones o residencia en un país que considera relevante en el escenario global.

Peter Thiel Casa Barrio Parque Propiedades Fachada de la residencia adquirida, una propiedad de estilo francés academicista en uno de los enclaves más exclusivos de Buenos Aires Google Earth

Fuentes del sector inmobiliario coinciden en que este tipo de decisiones no responde a movimientos coyunturales. “Son compras que se analizan con otra lógica, donde pesan factores como estabilidad futura, posicionamiento y resguardo de valor”, señalaron.

El efecto en el mercado premium

La operación introduce una referencia concreta en un segmento con pocas transacciones visibles. En lo que va del año, el mercado inmobiliario porteño mostró signos de fortaleza, con más de 12.500 operaciones registradas hasta marzo, según el Colegio de Escribanos, dato difundido ayer.

Sin embargo, el ultra lujo funciona con dinámicas propias. La oferta es limitada, la demanda es selectiva y los precios se definen caso por caso.

Mariana Lucángeli, arquitecta especializada en Real Estate, sostuvo que en residencias premium que "el valor de este tipo de propiedades no se mide solo en metros cuadrados. “Hay una combinación de historia, diseño, ubicación y nivel de intervención que define el precio final”, dijo.

barrio parque Barrio Parque o Palermo Chico, un rincón ultra lujoso y caro de CABA. Allí conviven viviendas señoriales con más de 4 dormitorios y distintos estilos de arquitectura con toque europeo

También destacó la importancia del reciclaje bien ejecutado. “Cuando una casa logra mantener su identidad original y al mismo tiempo incorpora tecnología y confort actual, se vuelve muy competitiva a nivel internacional”, explicó.

En relación con Barrio Parque, subrayó su carácter único dentro de la Ciudad. “Es un entorno que ofrece privacidad, verde y escala residencial. No tiene equivalentes directos, y eso sostiene su valor en el tiempo. Son casas diseñadas por arquitectos de renombre, con diseños diversos, desde Tudor, Francés, Italianizantes hasta los modernos, con más de 4 dormitorios, jardines, piscinas o quinchos de más de 60 m2”, señaló.

La operación, cerrada en torno a los u$s12 millones, se convirtió en el "techo" del último tiempo en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico, un refugio histórico de famosos, embajadas y ejecutivos de muy alto nivel. Entre sus residentes, ex vecinos ilustres y habituales aparecen figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez, además de familias tradicionales, diplomáticos y CEOs, lo que consolidó su perfil reservado y exclusivo.

La llegada de inversores internacionales de alto patrimonio puede generar un efecto arrastre, aunque acotado. Agregó: “No es un mercado de volumen, pero sí de referencia. Cada operación de este nivel reconfigura expectativas”.

La compra de Thiel sintetiza esa lógica. No se trata solo de una transacción inmobiliaria, sino de una señal sobre cómo ciertos activos locales vuelven a entrar en el radar global. En un contexto cambiante, las propiedades únicas, bien ubicadas y con fuerte identidad arquitectónica mantienen su atractivo.

Lucángeli concluyó: “Este tipo de operaciones posiciona a Buenos Aires dentro del circuito internacional del real estate de lujo y confirma que, aun con volatilidad, hay valor donde la oferta es ultra premium”.