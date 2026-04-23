El dólar blue volvió a subir y se ubicó en máximos desde fines de marzo + Seguir en









El tipo de cambio informal redujo la brecha con el oficial al 2,3% y se sostiene por encima de los $1.400 desde hace dos semanas.

El dólar blue volvió a subir este jueves. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, se ubica en máximos desde fines de febrero, aunque redujo la brecha con el dólar oficial al 2,3%.

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El tipo de cambio paralelo subió $5 y gana $10 en lo que va de la semana. No obstante, en lo que va del año, el billete cayó $110 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 23 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.392 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 23 de abril El dólar CCL opera a $1.476,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 23 de abril El dólar MEP opera a $1.423,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.473,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.720, según Binance.