Jóvenes, empleabilidad y futuro: por qué la formación es clave

Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas para cerrar esa brecha? La respuesta no es mágica, pero sí bastante clara: formación, capacitación, acompañamiento. Y, sobre todo, generar oportunidades reales de aprender, crecer y estar mejor preparados para lo que el mundo del trabajo nos exige.

En Arcos Dorados lo vemos de cerca. Muchísimos jóvenes tienen su primer empleo en nuestros restaurantes. Para muchos, es también su primera experiencia como parte de un equipo, su primer sueldo, su primer paso hacia la independencia. Pero sabemos que con eso no alcanza. No se trata solo de dar empleo, sino de dar herramientas para que ese primer trabajo sea una puerta de entrada, y no un lugar de estancamiento.