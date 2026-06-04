Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 4 de junio en el Mundial 2026

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Dibu Martínez sorprendió con una práctica especial mientras avanza su recuperación: sin guantes y con una mano

Emiliano Martínez protagonizó una de las imágenes más curiosas de la práctica abierta en Kansas al entrenarse sin guantes y realizando ejercicios específicos con una sola mano. El arquero continúa recuperándose de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y sigue trabajando con normalidad dentro de un plan especial diseñado para proteger la lesión.

selección argentina Olé

Bajo la supervisión del entrenador de arqueros Martín Tocalli, el marplatense realizó tareas adaptadas mientras mantenía inmovilizada la mano derecha con una férula. Durante varios ejercicios utilizó únicamente la mano izquierda, mientras el resto de los guardametas desarrollaba actividades habituales del puesto.

Martínez lleva dos semanas de recuperación desde la lesión sufrida en la previa de la final de la UEFA Europa League. El arquero continúa utilizando protección para favorecer la consolidación del hueso, aunque su evolución es positiva y avanza de acuerdo con los plazos previstos por el cuerpo médico.