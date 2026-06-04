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4 de junio 2026 - 09:41

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 4 de junio en el Mundial 2026

La práctica en Kansas dejó novedades sobre el estado físico del plantel y el posible equipo para Honduras.

La práctica en Kansas dejó novedades sobre el estado físico del plantel y el posible equipo para Honduras.

Por Prensa AFA

A un día del amistoso ante Honduras, varios futbolistas trabajaron aparte por distintas molestias físicas y el cuerpo técnico probó cambios en la formación.

La Selección argentina realizó este miércoles su tercer entrenamiento en Kansas, pero esta vez abierto a la prensa. A pocos días del amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni aprovechó la jornada para seguir de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas y ultimar detalles de cara al Mundial 2026.

Entre las principales novedades estuvo el trabajo diferenciado de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. También Lionel Messi se movió aparte del grupo principal, mientras que Julián Álvarez permaneció en reposo debido a una inflamación en el tobillo. Aunque en el cuerpo técnico existe optimismo respecto de la mayoría de los casos, la situación de Nicolás Paz es la que genera mayor atención por una molestia en la rodilla izquierda.

Ante este escenario, Scaloni ya definió una lista de cuatro futbolistas que podrían ser convocados de urgencia si se produce alguna baja antes del inicio de la Copa del Mundo. Los elegidos son Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone. Mientras Beltrán y Capaldo ya trabajan junto a la delegación en Kansas, Buendía y Perrone permanecen atentos como alternativas para reforzar el plantel si algún jugador no logra recuperarse a tiempo para el debut frente a Argelia.

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Dibu Martínez sorprendió con una práctica especial mientras avanza su recuperación: sin guantes y con una mano

Emiliano Martínez protagonizó una de las imágenes más curiosas de la práctica abierta en Kansas al entrenarse sin guantes y realizando ejercicios específicos con una sola mano. El arquero continúa recuperándose de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y sigue trabajando con normalidad dentro de un plan especial diseñado para proteger la lesión.

selección argentina

Bajo la supervisión del entrenador de arqueros Martín Tocalli, el marplatense realizó tareas adaptadas mientras mantenía inmovilizada la mano derecha con una férula. Durante varios ejercicios utilizó únicamente la mano izquierda, mientras el resto de los guardametas desarrollaba actividades habituales del puesto.

Martínez lleva dos semanas de recuperación desde la lesión sufrida en la previa de la final de la UEFA Europa League. El arquero continúa utilizando protección para favorecer la consolidación del hueso, aunque su evolución es positiva y avanza de acuerdo con los plazos previstos por el cuerpo médico.

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Lionel Scaloni arma una lista de emergencia con cuatro jugadores "reservados" ante posibles bajas en la Selección

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Lionel Scaloni preocupado

Lionel Scaloni preocupado

Lionel Scaloni notificó a cuatro jugadores que deberán mantenerse atentos ante una posible convocatoria de urgencia en la Selección argentina, en caso de que se produzca alguna baja antes del inicio del Mundial 2026, en una decisión tomada a pocos días del debut y con el plantel transitando sus últimas jornadas de preparación.

El entrenador busca cubrirse ante cualquier imprevisto físico en la recta final hacia la Copa del Mundo y, por eso, definió una lista de futbolistas que podrían incorporarse de manera excepcional si alguno de los convocados no logra recuperarse a tiempo. La medida responde a las dudas que existen sobre varios integrantes del plantel y a la necesidad de contar con alternativas listas para actuar de inmediato.

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Emiliano "Dibu" Martínez habló sobre su fractura en la mano y generó esperanza: "Llego, llego"

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Emiliano “Dibu” Martínez trajo calma y confirmó que llegará a defender el arco argentino en el Mundial 2026 a pesar de la fractura sufrida en su mano en la previa de la final de la Europa League con el Aston Villa hace dos semanas.

“Muy bien. Llego, llego”, respondió el marplatense cuando fue interceptado por un grupo de hinchas cuando se estaba por subir al micro rumbo al entrenamiento este martes.

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Lionel Messi trabajó aparte, Julián Álvarez no estuvo y hubo cambios en el equipo que ensayó el cuerpo técnico

La práctica abierta realizada en Kansas dejó varias novedades en la preparación para el Mundial. En el entrenamiento, que comenzó a las 17:30 para evitar las altas temperaturas, se pudo observar por primera vez en vivo el trabajo del plantel completo desde su llegada a Estados Unidos. La atención estuvo puesta en varios futbolistas que continúan recuperándose de distintas molestias físicas.

Scaloni Lionel

Entre ellos aparecieron Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes realizaron tareas diferenciadas y no trabajaron a la par del resto de sus compañeros. También Lionel Messi se movió de manera individual, mientras que Julián Álvarez fue la ausencia de la jornada debido a una inflamación en el tobillo luego de haber recibido recientemente el alta médica. Pese a estas situaciones, existe optimismo respecto de la recuperación de la mayoría de los jugadores antes del debut frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Además de seguir de cerca la evolución física del plantel, el cuerpo técnico aprovechó la práctica para probar variantes de cara al amistoso del sábado ante Honduras. En el ensayo táctico aparecieron Agustín Giay en el lateral derecho y José Manuel López en el ataque, en reemplazo de Nicolás Capaldo y Giuliano Simeone respecto de la formación que se había probado el día anterior. Por otra parte, se confirmó que Emiliano Martínez será titular en el estreno mundialista, aunque no participará de los amistosos mientras completa la recuperación de la fractura en uno de los dedos de su mano derecha.

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