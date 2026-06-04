Sergio Massa se metió en la pelea por la desregulación inmobiliaria: respaldó a los colegios y qué puede venir

Recibió a martilleros de la provincia. El gesto suma presión política sobre el proyecto que impulsa Federico Sturzenegger para reformar el mercado inmobiliario.

Sergio Massa recibió a las autoridades de Martilleros BA y comprometió apoyo político frente al avance del proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el Gobierno nacional

La discusión por la desregulación inmobiliaria sumó un nuevo capítulo político. Esta vez fue Sergio Massa quien decidió involucrarse de manera directa en el debate que enfrenta al Gobierno nacional con los colegios profesionales del sector.

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El líder del Frente Renovador recibió a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA), encabezadas por su presidente Luis Eusebio Colao , junto al vicepresidente Alfredo Lavalle y al secretario de Relaciones Institucionales José María Sacco .

Según informaron desde la entidad, durante el encuentro Massa escuchó las preocupaciones de los dirigentes frente al proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y comprometió el respaldo de su espacio político ante una eventual avanzada legislativa.

La foto no pasó inadvertida dentro del sector. En momentos donde el Gobierno acelera la elaboración de un proyecto para modificar las reglas del corretaje inmobiliario, la aparición de Massa representa uno de los primeros apoyos explícitos de un referente de peso de la oposición a la postura de los colegios.

Desde Martilleros BA destacaron que Massa coincidió en la importancia de los colegios profesionales como organismos de control y como herramienta de protección para consumidores y propietarios.

La reunión se produjo mientras crecen las versiones sobre el ingreso al Congreso de una iniciativa que propone cambios profundos en la actividad inmobiliaria.

Según informaron desde Martilleros BA, Massa compartió la visión de los dirigentes inmobiliarios respecto del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y comprometió su acompañamiento personal y el de su espacio político frente a una eventual reforma del sistema actual.

Desde la entidad señalaron que durante la reunión se analizó el impacto que podría tener una desregulación de la actividad y se destacó la importancia de los colegios profesionales como organismos de control y resguardo para consumidores, propietarios e inquilinos.

José Rozados y Federico Sturzenneger José Rozados de Reporte Inmobiliario y Federico Sturzenneger, antes de iniciar su charla en Puerto Madero, cuando confirmó que este mes enviará el proyecto para desregular el mercado inmobiliario

El ex ministro de Economía coincidió además en la necesidad de preservar el rol institucional de los colegios y la matrícula profesional como herramientas de ordenamiento del mercado. Según transmitieron los participantes del encuentro, también se abordó la preocupación por la posible proliferación de maniobras fraudulentas o prácticas irregulares en caso de eliminarse los controles actualmente vigentes sobre la actividad.

Qué plantea el proyecto de desregulación

Entre los puntos que circulan dentro del borrador aparecen:

• Eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario.

• Fin de la exigencia de título universitario específico para desarrollar la actividad.

• Posibilidad de que personas físicas y jurídicas realicen tareas de intermediación.

• Liberalización de honorarios y comisiones, sin aranceles de referencia.

• Habilitación plena para operar mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

• Eliminación de restricciones jurisdiccionales para desarrollar la actividad en distintas provincias.

La propuesta forma parte de la agenda desreguladora impulsada por Sturzenegger, quien sostiene que una mayor competencia podría reducir costos y facilitar nuevas formas de intermediación inmobiliaria.

Dos modelos enfrentados

La aparición de Massa vuelve a exponer que la discusión ya dejó de ser exclusivamente técnica para transformarse en un debate político.

Del lado de los colegios profesionales, la principal preocupación pasa por la eventual pérdida de controles sobre quienes intervienen en operaciones de compraventa y alquiler.

Tasaciones Propiedades Mercado Inmobiliario Compraventa Una familia recorre una propiedad con intenciones de comprarla. Si avanza la desregulación del sector, los costos operativos bajarían quienes defienden este cambio. ¿Será así?

Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), sostiene que la matriculación profesional es una facultad provincial y no una competencia que pueda modificarse desde una ley nacional.

Además, advierte que detrás de cada operación inmobiliaria existe una responsabilidad patrimonial, contractual y documental que requiere formación específica y control profesional.

Desde las entidades también recuerdan que los colegios cumplen funciones disciplinarias, de capacitación y fiscalización sobre los matriculados.

En la vereda opuesta aparecen empresarios vinculados al ecosistema Proptech y a nuevos modelos de negocios digitales.

Uno de ellos es Jorge Amoreo Casotti, referente de la plataforma PINT, quien se manifestó a favor de una apertura del mercado.

Según su visión, el esquema actual genera costos adicionales y limita la competencia. También considera que la tecnología, los sistemas de reputación online y la trazabilidad digital pueden ofrecer mecanismos de control alternativos.

“La transparencia y la seguridad jurídica no tienen que ver con un número detrás de un apellido, sino con trayectoria, trazabilidad y buenas prácticas”, planteó recientemente.

Casotti además considera que una mayor competencia podría impulsar formatos comerciales más eficientes y acelerar la incorporación de innovación dentro de la actividad.

Lo que viene

Por ahora el proyecto no ingresó formalmente al Congreso, pero el clima dentro del sector muestra que la discusión ya comenzó. Aunque sería inminente en los próximos días.

Mientras los impulsores de la reforma hablan de competencia, tecnología y reducción de costos, los colegios advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica y la protección de consumidores.

La reunión entre Massa y Martilleros BA agrega un ingrediente político a una discusión que promete intensificarse durante las próximas semanas.

Y deja una señal clara: si el proyecto finalmente llega al Parlamento, la resistencia no vendrá solamente desde las entidades profesionales. También empezará a encontrar aliados dentro de la oposición política.