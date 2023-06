La CGT despierta para pedirle unidad al oficialismo y exige definir un candidato de consenso

El comunicado de ayer tuvo escaso giro en el Consejo Directivo, el máximo órgano de conducción, que sin embargo firma al pie. "No hubo debate y ese documento no me representa. Se pide unidad pero yo me pregunto con quién y detrás de qué proyecto si desde el acto por el Día del Trabajador no nos juntamos a debatir nada", rezongó anoche ante este diario el ferroviario Sergio Sasia, quien pisa fuerte en otros sellos sindicales como el de los gremios del transporte (CATT) y los de la energía (Catheda).

El texto difundido ayer demanda la búsqueda de "una síntesis" política para hallar "las soluciones estructurales" de la Argentina. Y destaca la necesidad de mantenerse "unidos" para evitar el ascenso de "la derecha" y la eventual afectación de "los derechos sociales y laborales con reformas que solo benefician a los que más tienen", para "enfentar a un FMI que pretende un ajuste feroz" y que tenga como ejemplo la que mantuvo, pese a las confrontaciones internas, la propia CGT desde su reformulación en 2021.

A continuación reclama la unidad "para que la disputa sea contra la oposición por el futuro de la Patria y no entre peronistas por los pedazos de una derrota" y donde "el movimiento obrero organizado sea protagonista como marca la historia" en un nuevo pedido para que la CGT sea tenida en cuenta en el reparto de candidaturas.