Crimen de Agostina Vega: investigan cómo fueron trasladados los restos de la adolescente

La investigación sostiene que Claudio Barrelier habría trasladado los restos en un auto prestado. Las cámaras de seguridad y los rastrillajes fueron claves para el hallazgo de los restos.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, sumó nuevas medidas de prueba mientras Claudio Barrelier continúa imputado por el crimen.

Según la reconstrucción que realizan los investigadores, el sospechoso habría trasladado los restos de la víctima en un Ford Ka negro que le había pedido prestado a una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad fueron incorporadas al expediente y resultaron claves para orientar los rastrillajes que derivaron en el hallazgo.

De acuerdo con la principal hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría utilizado tres recipientes para trasladar los restos : dos conservadoras pequeñas ubicadas en el asiento trasero y un tercer bulto blanco de mayor tamaño y peso en el asiento del acompañante. Los investigadores sostienen que el recorrido del vehículo, junto con las grabaciones del sistema de monitoreo urbano, permitió determinar la zona donde posteriormente fueron encontrados.

Los primeros restos aparecieron en un predio cercano a una zona de chancherías . Más tarde, con la intervención de perros adiestrados, los equipos de búsqueda localizaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del lugar inicial.

La identificación preliminar fue realizada por Gabriel Vega, padre de la adolescente, quien reconoció pulseras, anillos y una marca de nacimiento en uno de los restos hallados . En el operativo estuvieron presentes el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

captura crimen agostina vega auto barrelier Según la reconstrucción que realizan los investigadores, el sospechoso habría trasladado los restos de la víctima en un Ford Ka negro.

La hipótesis sobre el crimen

Los investigadores creen que el asesinato ocurrió en una vivienda tipo "casa chorizo" ubicada en el barrio Cofico, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Barrelier había transformado un antiguo garage en su “sala de reuniones” o búnker privado, un espacio con cama y mesa donde recibía a amigos y miembros de la barra de Instituto. Según la pesquisa, el acusado actuó solo.

La adolescente llegó a esa vivienda durante la noche del sábado luego de trasladarse en remis desde su casa. Su ingreso quedó registrado por una cámara de seguridad. El fiscal Raúl Garzón sostuvo que el cuerpo habría sido trasladado el pasado lunes al lugar donde fue hallado. Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

“Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98 por ciento de posibilidades de que sean de Agostina”, dijo Garzón, que aseguró, además, que esperará el resultado de ADN para terminar de identificar oficialmente a la víctima.

La investigación también incorporó el teléfono celular de Melisa Heredia, madre de la adolescente. Según explicó su abogado, Carlos Nayi, la medida fue ordenada para analizar una serie de comunicaciones recibidas durante los últimos días. El letrado confirmó además que la mujer fue aceptada como querellante particular en la causa.

claudio barrelier Según la pesquisa, Barrelier habría actuado solo. El acusado, de 33 años, posee antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa por privación ilegítima de la libertad iniciada el año pasado, por la que permaneció detenido durante 21 días.

La causa también investiga la actividad digital registrada tras la desaparición de la adolescente. Los investigadores sospechan que Barrelier habría utilizado perfiles y cuentas vinculadas a la menor para generar la impresión de que seguía con vida y así desorientar a la Justicia.

El acusado, de 33 años, posee antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa por privación ilegítima de la libertad iniciada el año pasado, por la que permaneció detenido durante 21 días.

Mientras tanto, la Justicia analiza dos posibles líneas vinculadas al móvil del crimen: una disputa relacionada con el consumo de drogas —ya que tanto el acusado como personas del entorno de la víctima atravesaban problemas de adicción— y la relación de manipulación y seducción que el hombre mantenía con la adolescente. Los investigadores continúan buscando restos de Agostina que aún no fueron recuperados.

Qué dijo la madre del acusado

En medio del avance de la investigación, Viviana, madre de Claudio Barrelier, rompió el silencio y expresó su conmoción por el caso.

"Quiero que me explique por qué lo hizo. Estoy en shock. Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía. Nunca me lo hubiera imaginado", afirmó en declaraciones televisivas.