Caso Agostina Vega: cómo sigue la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en Córdoba

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en una zona de pastizales cercana a barrio Ampliación Ferreyra, la investigación judicial en Córdoba ingresó en una nueva etapa. Ahora, el expediente se concentra en determinar las circunstancias de su muerte, revisar la situación procesal del único detenido y establecer si hubo otras personas involucradas.

Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier , un empleado municipal de 33 años que, según la reconstrucción de los investigadores, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. El acusado estaba imputado por privación ilegítima de la libertad , aunque esa calificación podría modificarse a partir del desenlace del caso y de los resultados de las pericias.

La situación de Barrelier se había complicado en las últimas horas por sus propias contradicciones. De acuerdo con lo informado por el fiscal Raúl Garzón , el detenido modificó parte de su versión inicial y admitió que Agostina había ingresado a su vivienda, un punto que primero había negado y que ya estaba respaldado por registros fílmicos y por el reconocimiento de los padres de la adolescente.

“No hay ninguna duda de que Agostina entró a la casa por el reconocimiento de sus padres. Ya fue admitido por el propio imputado”, sostuvo Garzón , en referencia a una de las pruebas que aparecen como centrales dentro del expediente. El domicilio investigado está ubicado sobre la calle Juan del Campillo al 800 , en el barrio Cofico , y fue allanado en más de una oportunidad durante los últimos días.

Otro de los puntos que agravó la situación del sospechoso fue su admisión de que estuvo en el predio de Ampliación Ferreyra , donde se concentraron los principales rastrillajes y donde finalmente fue localizado el cuerpo de la adolescente. Según el fiscal, Barrelier también reconoció que no existió el supuesto auto rojo en el que, en una primera versión, había dicho que Agostina se había ido de su casa.

Sospechoso desaparición Agostina Vega Claudio Barrelier es el único detenido en la causa por la muerte de Agostina Vega. X

Las contradicciones del detenido y la renuncia de su abogado

El avance de la causa también quedó atravesado por la renuncia del abogado Jorge Sánchez del Bianco, quien dejó de representar a Claudio Barrelier en medio del crecimiento de las sospechas sobre el acusado. La decisión se conoció mientras la fiscalía profundizaba las medidas de prueba y los investigadores analizaban los movimientos del detenido antes y después de la desaparición.

Para la Justicia, los cambios en el relato de Barrelier son relevantes porque desarman parte de la versión que había sostenido en los primeros días. El acusado pasó de negar el ingreso de Agostina a su domicilio a reconocerlo, y también modificó su declaración sobre el descampado de Ampliación Ferreyra, una zona que quedó en el centro de la pesquisa por imágenes de cámaras de seguridad y por el entrecruzamiento de antenas telefónicas.

En ese marco, los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió después de que Agostina ingresó a la vivienda del detenido. Una de las líneas de análisis apunta a determinar los movimientos posteriores de Barrelier y el posible traslado de distintos elementos en un vehículo, datos que ya venían siendo evaluados antes del hallazgo.

El padre de Agostina apuntó contra posibles cómplices

En paralelo al avance judicial, Gabriel Vega, padre de Agostina, sostuvo que Barrelier no habría actuado solo y pidió que todas las personas que tengan información sobre lo ocurrido aporten datos ante la Justicia. “Para mí, tuvo ayuda, no actuó solo. Hay gente implicada”, afirmó en declaraciones televisivas.

Vega contó que se encontraba en Merlo cuando se enteró de la desaparición de su hija y que regresó a Córdoba para seguir de cerca la búsqueda. Según relató, incluso logró comunicarse con Barrelier antes de que fuera detenido y aseguró que esa conversación quedó registrada como parte de los elementos que podrían ser incorporados al expediente.

Agostina Vega La Voz

“Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, había expresado el padre antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo. En esa misma línea, reclamó que se investigue si hubo más personas involucradas y sostuvo: “Lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer”.

Sus planteos ahora quedan incorporados al nuevo escenario judicial abierto tras el hallazgo, en una causa que deberá determinar no solo la responsabilidad del único detenido, sino también si existieron encubrimientos, complicidades o información omitida por otras personas.

La situación judicial de la madre de Agostina

Otro de los puntos sensibles del expediente es la situación judicial de Melisa Heredia, la madre de Agostina, quien fue imputada en el marco de la causa, según informaron fuentes vinculadas al caso. La medida no implica una responsabilidad definida, pero sí la incorporación formal de su situación dentro de la investigación.

En paralelo, al padre de la adolescente se le permitió constituirse como querellante, lo que le dará intervención en el expediente a través de su representación legal. Esa diferencia procesal quedó bajo análisis en medio de una investigación que todavía mantiene abiertas varias líneas sobre el entorno de la adolescente y los contactos previos a su desaparición.

Durante los últimos días, Heredia también había sufrido una descompensación y fue trasladada a un hospital de la ciudad de Córdoba. Su padre, Miguel, explicó que presentaba un cuadro de deshidratación y vinculó el episodio con el impacto emocional de la búsqueda.

Casa sospechoso Agostina Vega La vivienda de Claudio Barrelier fue allanada en más de una oportunidad durante la investigación. Captura

No descartan nuevas medidas ni eventuales detenciones

Con el cuerpo ya hallado, la investigación continuará con peritajes clave para determinar las circunstancias de la muerte de Agostina y para establecer si la acusación contra Barrelier debe agravarse. La fiscalía también deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar sobre otras personas, una posibilidad que no fue descartada por fuentes cercanas al expediente.

Durante los últimos días, la vivienda del detenido fue uno de los principales puntos de interés para los investigadores. Allí trabajaron peritos con elementos de protección, se levantaron rastros y se analizaron distintos sectores de la propiedad, mientras que en otros procedimientos fueron trasladadas personas que se encontraban dentro del domicilio para ser identificadas o declarar.

La Justicia también levantó el secreto de sumario, una decisión que permitirá mayor acceso a la información del expediente y podría ordenar la difusión de nuevas precisiones en las próximas horas.