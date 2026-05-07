La construcción rebotó 4,7% mensual en marzo, pero la expectativa sigue marcada por la cautela + Seguir en









El informe reveló una mejora mensual desestacionalizada de 4,7%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9% frente al mismo período de 2025, según INDEC.

La construcción mejora mensual desestacionalizada de 4,7%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9% frente al mismo período de 2025. Situar Propiedades

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en marzo una recuperación interanual de 12,7%, aunque las expectativas del sector para el segundo trimestre del año continúan marcadas por la cautela, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe reveló una mejora mensual desestacionalizada de 4,7%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9% frente al mismo período de 2025.

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El rebote estuvo impulsado principalmente por la suba en el consumo de insumos vinculados a obras privadas y desarrollos industriales. Entre los materiales que más crecieron aparecieron los artículos sanitarios de cerámica, con un incremento interanual de 24%; las pinturas para construcción, con 18%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, que avanzaron 16,2%. También mostraron mejoras los ladrillos huecos, el hormigón elaborado y el cemento portland.

Aun así, el comportamiento del sector sigue siendo heterogéneo. Algunos insumos todavía continúan en terreno negativo cuando se analiza el acumulado del año. Es el caso del yeso, que cayó 10,9% en el primer trimestre; los pisos y revestimientos cerámicos, con una baja de 9,2%; y los mosaicos graníticos y calcáreos, que retrocedieron 9,1%.

En paralelo, el empleo formal en la construcción comenzó a mostrar señales de estabilización. En febrero, los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron los 378.687, lo que implicó una suba de 1,1% interanual. En el acumulado del primer bimestre, el crecimiento fue de 1,5%.

Sin embargo, los permisos de edificación continúan reflejando un escenario más débil. La superficie autorizada para nuevas obras privadas cayó 5,3% interanual en febrero y acumuló una baja de 0,7% en el primer bimestre de 2026. El dato es seguido de cerca por el mercado porque suele anticipar el nivel de actividad futura.

Empresas con expectativas moderadas Más allá de la mejora estadística de marzo, la encuesta del INDEC mostró que la mayor parte de las constructoras no espera un salto de actividad en el corto plazo. Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 75% consideró que el nivel de actividad no cambiará entre abril y junio, mientras que un 14% prevé una caída y apenas un 11% espera una suba. En el segmento de obra pública, el 60,9% tampoco proyecta variaciones. Entre quienes creen que la actividad podría deteriorarse, las principales preocupaciones pasan por la caída de la actividad económica, los altos costos de construcción y los atrasos en la cadena de pagos. En ese contexto, las empresas señalaron que las políticas más necesarias para reactivar el sector son aquellas vinculadas a alivios fiscales, estabilidad de precios y mayor acceso al crédito para la construcción e hipotecas.