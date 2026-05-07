La industria registró su primera mejora anual en nueve meses y recuperó la caída de febrero + Seguir en









El sector anotó incrementos tanto en términos interanuales como intermensuales. Se destacaron los avances en la industria alimenticia y en productos químicos.

La industria anotó un alza interanual del 5%.

La industria manufacturera anotó en marzo su primera mejora anual en nueve meses, y recuperó casi todo lo perdido febrero. Se destacaron los incrementos en el sector alimenticio y productos químicos.

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El INDEC informó este jueves que el Índice de Producción Industrial (IPI) repuntó 3,2% mensual en marzo. De este modo, la serie desestacionalizada se ubicó casi en el mismo nivel de enero, luego de la fuerte caída en febrero.

A nivel sectorial, fue la industria automotriz la que que más creció respecto del mes previo (+10,1%). Detrás le siguieron el sector de minerales no metálicos e industrias metálicas básicas (+7%), que incluye la producción de insumos para la construcción y a la siderurgia, y el de alimentos y bebidas (+3,2%).

Asimismo, contra marzo de 2025, el IPI aumentó 5%. La mayor incidencia positiva las arrojaron la industria de alimentos y bebidas (+7,9%), y sustancias y productos químicos (+15,9%).

En cuanto al sector de alimentos, el INDEC destacó que "en el mes de referencia se registró un aumento en el volumen de ventas, tanto al mercado interno como externo, de productos de copetín y condimentos, aderezos y salsas, así como de pescados, debido principalmente a un incremento en la captura de merluza en las flotas de fresqueros de altura".

Respecto de los químicos, el organismo recordó que "en marzo de 2025, las inundaciones que sufrió la localidad de Bahía Blanca afectaron severamente la actividad del polo petroquímico, debido a que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas". "Las cifras sectoriales de INDEC publicados esta semana muestran fuerte recuperación en marzo, en línea con nuestro Anticipo de Actividad (que arrojó un alza de +1,5% interanual y del +1% mensual). Salvo pesca -pesa poco- hubo fuerte expansión de industria, construcción y minería & energía. Los primeros datos de abril muestran señales mixtas", señaló la consultora Equilibra.

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