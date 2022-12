La desocupación bajó al 7,1% y creció al 44,2% la tasa de empleo en el tercer trimestre

La situación, se liga directamente con el reciente informe del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la Secretaría de Industria y Producción, que detalló que el empleo total registrado acumulaba a octubre 20 meses consecutivos de crecimiento intermensual, sumando más de 728.000 trabajadores y trabajadoras registrados respecto de diciembre de 2019 (+6%), más allá de que, al corroborarlo con los datos del SIPA, es posible observar que cerca de la mitad de los mismos son monotributistas.

En cualquier caso, el CEPXXI detalla que las tasas de crecimiento intermensual promedio son similares a las muy altas de 2011, sobre un ritmo de generación del empleo que no se registraba desde 2010, con 10 de los 14 sectores productivos creando empleo formal.

Asimismo, y como dato accesorio, un segmento históricamente relegado como el de las mujeres jóvenes fue el que más expandió su nivel de empleo en el transcurso de este año, ya que la tasa de desocupación de las mujeres de hasta 29 años se redujo en la comparación interanual al 16,6% en el trimestre evaluado.

Caída del salario

Esta favorable política de empleo, ligada a un crecimiento que el año pasado superó los 10 puntos y hasta octubre del actual se encontraba en 5,5, es posiblemente la contracara de lo que está sucediendo en materia salarial.

En efecto, el último informe del Centro CIFRA de la CTA sobre Mercado de Trabajo, sostiene que “la expansión del empleo ocurre en paralelo con un deterioro de su calidad”, pues “se observa un aumento relativo mayor de los trabajadores asalariados no registrados, quienes no sólo se ven privados del ejercicio de sus derechos laborales y del acceso a la seguridad social sino que tienen niveles de ingresos significativamente inferiores”. De hecho, los asalariados no registrados pasaron de ser el 33,3% del total de asalariados en el último trimestre de 2021 al 37,4% en el tercer trimestre de 2022.

La situación resulta incluso llamativa para ciertas teorías económicas que asocian la suba salarial a una menor oferta laboral (ejército de reserva) pues, tal como lo plantea CIFRA, “a pesar del aumento del empleo y los niveles relativamente bajos de desocupación, los ingresos laborales no sólo no logran recuperarse sino que han sufrido una nueva pérdida de poder adquisitivo, ante la aceleración de la inflación durante el año en curso”.

De hecho, según datos cruzados de este centro de estudios y el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas egresados de la Universidad Nacional de Rosario, el ingreso laboral promedio del tercer trimestre de 2022 fue aproximadamente 8% inferior en su poder de compra respecto del mismo trimestre del 2021, cifra que se expande al comparar el ingreso real de este último trimestre con el del mismo trimestre de 2017, es decir antes de la crisis de Cambiemos, en donde se advierte una caída salarial total del 26%.