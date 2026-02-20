La economía tiene 99% de posibilidad de caer en recesión, según Di Tella + Seguir en









El Índice Líder que elabora la entidad busca anticipar los cambios de ciclos económicos, y marca que la actividad no tendrá el repunte previsto.

Según la Universidad Di Tella hay 99% de chance de que Argentina entre en recesión.

La probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos 6 meses se ubica en 99%. Así surge de un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. El estudio indica que el Índice Líder (IL).

Se trata de un indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico que en enero registró una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada.

Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) “en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”.

Los diez componentes del índice son:

El Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), deflactado por un índice de precios del consumidor

El Merval Argentina, deflactado por un índice de precios del consumidor

El agregado monetario M1 (total), deflactado por un índice de precios del consumidor

El precio FOB oficial de las habas de soja

Las ventas de autos a concesionarios

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deflactado por un índice de precios del consumidor

El despacho de cemento al mercado interno

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia image “La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, señaló el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada.

Cuáles fueron los últimos datos oficiales de la actividad econónica Los últimos datos que conocemos del INDEC relevan que, en el tercer trimestre de 2025, el PBI, en comparación con el período anterior, mostró un incremento de 0,3%, pero la medición previa, durante el segundo trimestre del año pasado, registró una leve contracción del 0,1% desestacionalizado frente al primer trimestre. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,4% y 0,3% en octubre y noviembre, respectivamente, siempre en comparación con el mes anterior. Los expertos señalan que sigue cayendo la actividad de sectores altamente relevantes para la actividad total y para el empleo, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio; y también se están estancando los salarios y sigue habiendo pérdida de puestos formales. Entonces se espera mayor estancamiento de la demanda que conduzca a un menor nivel de actividad.