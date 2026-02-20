Un paquete bomba explotó en la Escuela de Gendarmería: tres agentes heridos + Seguir en









Sucedió en el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, en Paseo Colón. Se trató de tres paquetes totales que explotaron en el piso once y habían sido enviados a la institución hace tres meses.

Sucedió en el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. El paquete había sido recibido hace tres meses. Captura C5N

Un paquete bomba explotó en la Escuela de Gendarmería este viernes. Como consecuencia, tres agentes sufrieron heridas y fuentes sostuvieron que el explosivo había sido recibido en la institución hace tres meses.

Un paquete bomba explotó en la Escuela de Gendarmería: tres agentes heridos La detonación ocurrió en el piso once del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, ubicado en Paseo Colón y México, Microcentro. Fuentes de la fuerza indicaron a Clarín que la explosión constó de tres paquetes totales de explosivos que fueron recibidos hace tres meses.

Uno de los tres paquetes explotó mientras era manipulado por oficiales. Como resultado, dos personas fueron trasladadas al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y en el tórax. Otra persona recibió control clínico y una cuarta fue asistida con oxígeno. Las cuatro se encuentran fuera de peligro y a la par el edificio fue evacuado en su totalidad para resguardo.

La detonación sucedió en el piso once y se trató de tres paquetes de explosivos enviados hace tres meses a la institución. C5N Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: al menos 16 detenidos tras enfrentamientos con la Policía Al menos 16 personas fueron detenidas este jueves durante los incidentes registrados en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso, en el marco del debate que se desarrolla en Diputados. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad incluyeron el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, en aplicación del protocolo antipiquetes.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad realizaron arrestos a lo largo de la tarde y la noche. Pasadas las 20.30, se confirmó que el total de detenidos ascendió a 16, sumando todas las aprehensiones realizadas en la jornada.

Entre los detenidos, ocho personas fueron arrestadas directamente en el marco de la protesta. Además, otras cinco personas —dos de ellas menores de edad— fueron detenidas en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, acusadas de un “robo en modalidad piraña” contra un manifestante. Uno de los aprehendidos, de 17 años, tenía pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor. Más tarde, la Policía de la Ciudad informó la detención de tres hombres mayores de edad, imputados por “daño” y “resistencia a la autoridad” durante los disturbios.

