El oficialismo busca dictamen en el Senado para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo

Tras los cambios introducidos en Diputados, el Gobierno intenta acelerar el trámite para sancionar la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei. La negociación por las licencias fue clave para destrabar apoyos.

El Gobierno acelera el trámite legislativo de la reforma laboral y apunta a obtener este viernes el dictamen en el Senado, con la intención de llevar el proyecto al recinto el próximo 27 de febrero y convertirlo en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.

La iniciativa regresó a la Cámara alta luego de haber sido aprobada en Diputados con modificaciones, especialmente en el capítulo vinculado a las licencias por enfermedad y accidentes, un punto que había generado resistencia entre bloques aliados y obligó al oficialismo a negociar cambios.

La estrategia parlamentaria fue coordinada por la conducción del bloque libertario junto a autoridades de comisiones, que convocaron a una reunión para firmar el despacho con el nuevo texto. El objetivo político es claro: llegar al 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario del Congreso, con una de sus reformas estructurales ya sancionada.

El proyecto introduce transformaciones en el sistema de convenios colectivos, modificaciones en la legislación sindical, límites al derecho de huelga en servicios públicos y cambios en el esquema de indemnizaciones. También prevé la creación de un fondo para financiar desvinculaciones laborales y la implementación de un banco de horas para reorganizar jornadas sin pago de extras.

La reforma ya había obtenido media sanción en el Senado semanas atrás, pero al haber sido modificada en Diputados debe volver a la Cámara alta para que los senadores acepten los cambios y otorguen la sanción definitiva.

Qué artículo se cambió de la reforma laboral y por qué debe regresar al Senado

El texto aprobado inicialmente por el Senado indicaba que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del salario durante 3 meses si no tenía personas a cargo, o durante 6 meses si sí las tenía.

Además, si la imposibilidad de trabajar no derivaba de una conducta voluntaria y riesgosa, el empleado cobraría el 75% del sueldo en los mismos plazos.

El proyecto también establecía la obligación de presentar un certificado médico emitido por un profesional habilitado, con diagnóstico, tratamiento y días de reposo.

A su vez, disponía que el trabajador debía someterse al control del médico designado por el empleador y, ante discrepancias, recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria.

Actualmente, las licencias por enfermedad están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 fija que cada accidente o enfermedad inculpable que impida prestar servicios no afecta el derecho a percibir la remuneración durante:

3 meses si la antigüedad es menor a 5 años .

6 meses si la antigüedad supera los 5 años.

Cuando el trabajador tiene carga de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses, respectivamente.

La normativa vigente garantiza el cobro del 100% del salario durante ese período, incluyendo los aumentos que correspondan a la categoría mientras dure la licencia. En contraste, el artículo cuestionado introducía una reducción al 50% o al 75%, según el caso.

Patricia Bullrich le prometió a Javier Milei que la reforma laboral "será ley en una semana"

La titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, le garantizó al presidente Javier Milei que la reforma laboral obtendrá sanción definitiva el próximo viernes 27 de febrero, cuando la Cámara alta trate el texto artículo por artículo. La referente de La Libertad Avanza fue optimista respecto a la aprobación de la ley.

El viernes 27 es ley Presidente!! https://t.co/FxDwavFQea — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 20, 2026

"Histórico. Argentina será grande nuevamente, ¡VLLC!", publicó el Presidente. La exministra de Seguridad respondió de inmediato: "Palabras de honor: el viernes 27 es ley Presidente!!".