Condenaron a una banda que cobraba u$s10.000 a cambio de perfiles truchos para obtener visas de EEUU

Los detenidos fabricaban certificados falsos de matrimonio y ofrecían servicios de pareja para las entrevistas en la sede diplomática. La denuncia la había presentado la embajada estadounidense en Argentina.

Una banda que ofrecía servicios ilícitos para tramitar visas en la Embajada de EEUU en Argentina mediante datos falsos fueron condenados por el delito de asociación ilícita . Sus integrantes fueron sentenciados a un máximo de cinco años de prisión luego de un acuerdo entre las partes.

En la causa se demostró que dicha organización realizaba diversas maniobras para lograr, mediante información falsa, la obtención de perfiles aptos para tramitar la visa ante la sede diplomática estadounidense en Argentina.

La Justicia condenó a tres personas por los hechos, luego de demostrar que, entre las múltiples maniobras, realizaban certificados de matrimonios inventados , servicio que venía de la mano de acompañamiento a las entrevistas en la sede diplomática por personas que se hacían pasar por la pareja.

También fueron hallados culpables por presentar registros apócrifos como trabajadores autónomos en bases de datos fiscales, confección de recibos de sueldos por trabajos que nunca fueron realizados y resúmenes bancarios, además de la elaboración de escrituras de propiedades falsos.

El portal Fiscales detalló que a partir de la pesquisa se determinó que la organización funcionó al menos entre junio de 2020 y el 20 de abril de 2022, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres sujetos en diferentes allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires.

Las detenciones se realizaron a partir de una denuncia formulada por el representante legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. A partir de ello, se intervinieron los teléfonos de los acusados y se pudo determinar que las tarifas por los servicios llegaban hasta u$s10 mil por persona.

Los tres acusados llegaron a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. Ante el juez Hernán Schapiro reconocieron los delitos que se les imputaban.

Visa EEUU

La jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo e impuso 5 años de prisión a Miguel Ángel Segovia, de 73 años, considerado jefe de la organización. En tanto, sentenció como integrantes a Maximiliano Emanuel Rodríguez (36) y a Hernán Javier Verón (35), quienes recibieron 4 y 3 años de prisión, respectivamente.

La pena también incluyó el decomiso de dinero en efectivo por más de $612 mil y poco más de u$s10 mil -que fueron depositados en cuentas del Banco Nación tras su secuestro en los procedimientos en 2022-, contadoras de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos: un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris.

Un segundo tramo del caso continúa actualmente en la fase de instrucción sobre los delitos relacionados a la falsificación de documentos y sellos, por lo que los acusados podrían sumar una nueva condena.