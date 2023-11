Larreta ahora será opositor

"Yo voy a trabajar por una oposición que colabore”, explicó Larreta a los vecinos de Agronomía al referirse a la mentada oposición constructiva.

“Hay que cuestionar lo que está mal y apoyar lo que está bien, eso es lo que corresponde”, aseguró el jefe de Gobierno porteño dando un paso más cerca de la posición del radicalismo y aliados y más alejada del ala del PRO que se referencia con Mauricio Macri y conformando un cuasi oficialismo con el nuevo Gobierno Nacional.

“Voy a seguir trabajando para que haya una oposición constructiva, no destructiva, porque yo no creo en los extremos. Los extremos no son buenos para el país. Esto lo dije durante toda la campaña y lo sostengo ahora. Pero admito que hay mucha gente que prefiere otra cosa y hay que aceptarlo”, amplió el jefe de Gobierno para referirse a qué tipo de oposición está dispuesto.

También habló de los encuentros convecinos y dijo que ese tipo de reuniones “le hacen muy bien a la Ciudad. Ojalá que el próximo jefe de Gobierno las siga haciendo. Yo creo que así va a pasar, porque lo valen y porque son muy productivas". Apuntó entonces a su sucesor, Jorge Macri.

Larreta estuvo en el Club Arquitectura junto al presidente de la Comuna 15, Martín Garcilazo, ya que el encuentro se desarrolló con la idea de escuchar a los vecinos que hablaron de seguridad, higiene, iluminación y transporte, entre otros temas barriales.