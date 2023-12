Larreta insiste en el rol de “oposición responsable”

No obstante, el jefe de Gobierno evitó referirse a ambos en términos particulares e incluso mencionó que tanto Macri como Bullrich asistirían a la gala en el Teatro Colón que se celebraba anoche.

Asimismo, el excandidato presidencial aseguró que no tiene diálogo con Javier Milei. “No me trató muy bien en la campaña”, dijo. No obstante, confirmó que le envió un saludo de felicitación por mensaje una vez conocidos los resultados del balotaje, la misma noche del domingo.

Sobre su futuro, manifestó que “tendrá más tiempo” fuera de la gestión, pero que seguirá ligado a la “discusión pública”.

Respecto a cómo observa el gobierno de Milei, dijo que “habrá que esperar a que asuma” ya que aún hay incertidumbre sobre las medidas que tomará el próximo presidente.