Legisladores libertarios presentaron un pedido formal de acceso a la información pública en el IOMA + Agregar ámbito en









Senadores y diputados de La Libertad Avanza bonaerense se movilizaron a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial, en La Plata. "Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados", denunciaron.

Los legisladores libertarios, frente a la sede de IOMA.

Senadores y de Diputados provinciales de La Libertad Avanza realizaron este jueves una movilización hacia la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), donde presentaron formalmente en la mesa de entradas un pedido de acceso a la información pública sobre el estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social provincial.

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El documento ingresado solicita información detallada sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria, entre otros puntos. Además, el informe reúne proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos.

Legisladores libertarios marcharon a IOMA La iniciativa fue resuelta en el marco de la "parálisis legislativa que sufre el Congreso provincial ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la Provincia y que no permite tratar temas urgentes como el de la crisis de IOMA que está dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por los aportes que realizan mes a mes con sus haberes", señalaron en cuarteles violetas.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica”, sostuvo el titular del bloque de senadores provinciales Carlos Curestis.

Libertarios IOMA

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados por LLA, Juanes Osaba, dijo: “Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el Gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente a nuestras requerimiento ante la preocupante demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria”. Por el bloque de Senadores concurrieron Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera. En tanto, por el bloque de Diputados estuvieron presentes: Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

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