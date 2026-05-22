Peronistas y radicales bonaerenses se unen contra el recorte a la zona fría: "La motosierra llegó con apoyo del Congreso"

La media sanción aprobada en Diputados para reducir los subsidios al gas desató una ola de rechazos en el oficialismo y la oposición bonaerense. Kicillof pidió al Senado que frene la ley y advirtió sobre su ilegalidad.

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Mile i que achica el régimen de Zona Fría , el esquema que subsidia el consumo de gas en regiones con bajas temperaturas y alto consumo energético durante el invierno . Si el Senado lo convierte en ley, unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses perderán los descuentos, con subas en la factura que van del 40% al 100% según el caso. El impacto también alcanzaría a cerca de 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza .

Originalmente creado en 2002, contemplaba únicamente a las provincias patagónicas -con el municipio bonaerense de Patagones como único representante de Buenos Aires-, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, durante la gestión de Alberto Fernández y a partir de una propuesta del diputado Máximo Kirchner, el régimen fue ampliado de manera significativa e incorporó a la gran mayoría de los municipios de Buenos Aires, junto con zonas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis , lo que benefició a millones de hogares con descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura.

La ley que acaba de obtener media sanción en Diputados busca retrotraer ese esquema al diseño original, dejando afuera a todas las provincias incorporadas en la ampliación y recortando el beneficio a más de tres millones de hogares en todo el país. Por ello, la respuesta política no tardó en llegar, y vino de varios frentes a la vez.

Axel Kicillof: "Hay partes de la ley que son ilegales"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió con dureza contra la iniciativa durante un acto en Florencio Varela. La calificó de "gran error" y reclamó al Senado que la rechace antes de que cause daño. “Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2057555853402845496?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

El mandatario peronista también cuestionó la legalidad de algunos artículos del texto. "Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", afirmó y adelantó que -en caso de que la norma se sancione- podría ir a la Justicia para buscar frenarla.

Kicillof encuadró el recorte dentro del ajuste más amplio que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que "la motosierra llegó con apoyo del Congreso". En clave comparativa, sostuvo que mientras otros países tomaron medidas para amortiguar el aumento global de la energía, en Argentina el costo fue trasladado directamente a las familias. "Todos tomaron medidas menos Milei, que transfirió el costo a la gente, a las tarifas de gas, electricidad y combustibles", dijo.

Los intendentes radicales también se plantaron

El rechazo no quedó circunscripto al peronismo. El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación y rechazo" ante la posible eliminación del beneficio.

UCR

Los alcaldes de la UCR señalaron que el régimen de Zona Fría "no es un privilegio político ni un subsidio discrecional", sino el reconocimiento de una realidad climática que atraviesa gran parte del interior del país. Y apuntaron contra la lógica del ajuste: "Resulta preocupante que el Gobierno Nacional vuelva a tomar decisiones desde una mirada centralista y puramente fiscal, desconociendo las diferencias climáticas y territoriales que existen en el país".

El comunicado también advirtió sobre el contexto en que llegarían las subas: caída del poder adquisitivo, pérdida de empleo y deterioro de las economías locales. "El ajuste no puede seguir recayendo siempre sobre las mismas comunidades y sobre sectores que ya vienen realizando enormes esfuerzos para sostener sus hogares", concluyeron los jefes comunales boina blanca.

Las voces del peronismo

Las críticas desde el peronismo bonaerense no se detuvieron ahí. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, advirtió que "transitar el invierno con calefacción no debe ser privilegio de unos pocos" y planteó que quitar el beneficio sobre el gas "significa agregar más presión sobre el bolsillo de miles de bahienses". "No se puede construir equilibrio dejando solos a quienes más necesitan acompañamiento", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fsusbielles/status/2057597158409343461?s=20&partner=&hide_thread=false TRANSITAR EL INVIERNO CON CALEFACCIÓN NO DEBE SER PRIVILEGIO DE UNOS POCOS.



Mientras muchas familias hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, quitar alivios sobre servicios esenciales como el gas, significa agregar más presión sobre el bolsillo de miles de bahienses.… pic.twitter.com/s4u1KpSOTy — Federico Susbielles (@fsusbielles) May 21, 2026

En la misma línea se expresó el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, quien cuantificó el impacto local: de aprobarse la ley, en su ciudad "dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local", con aumentos en la factura de gas de entre el 40% y el 60%. Wesner recordó además que el régimen ampliado fue impulsado en 2021 precisamente "para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaximilianoWes4/status/2057244808398221359?s=20&partner=&hide_thread=false En medio de las bajas temperaturas, @JMilei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50% el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno. pic.twitter.com/7gR3ztNRso — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) May 20, 2026

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, sumó su voz al señalar que "en muchas localidades del interior, el consumo de gas no es una opción sino una condición necesaria para atravesar el invierno" y puntualizó: "Poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enriquedichiara/status/2057473958849520082?s=20&partner=&hide_thread=false Quitar la zona fría en municipios bonaerenses es una decisión que impacta directamente en la vida de miles de familias.



En muchas localidades del interior, el consumo de gas no es una opción sino una condición necesaria para atravesar el invierno y sostener la vida cotidiana.… — Alejandro Dichiara (@enriquedichiara) May 21, 2026

En igual tono se expresó el vice de la Cámara baja, Alexis Guerrera, quien apuntó directo al Senado y los instó a frenar la norma. "El modelo está clarito: tarifas europeas, salarios argentinos", graficó, y advirtió que el recorte impactará "en hogares de 94 municipios del interior profundo" cuyos habitantes "llegan con lo justo y viven en regiones donde calefaccionarse es una necesidad vital, no un lujo".

La polémica Yeza-Barrera: del reclamo al voto en contra

En ese clima de críticas, una contradicción llamó especialmente la atención. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó al diputado del PRO Martín Yeza por haber votado a favor del recorte. El motivo: apenas el año pasado, cuando Yeza era intendente de Pinamar, reclamaba públicamente la ampliación de la Zona Fría para incluir a su propio municipio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarreraGusOk/status/2057472126966235530?s=20&partner=&hide_thread=false Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa. Pero vos fuiste Intendente de Pinamar y opinabas otra cosa, ¿te acordás? Votaste contra tu gente.



En política se pueden tener diferencias, pero hay límites que no se cruzan. pic.twitter.com/psx72YQfgX — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) May 21, 2026

En un video que circuló en redes sociales, se lo escucha al entonces jefe comunal anunciar una presentación ante el Enargas porque el régimen "cubría hasta Mar Chiquita, pero que justo después viene Gesell, después viene Pinamar y Partido de la Costa", que habían quedado afuera. Pocos meses después, desde su banca en la Cámara de Diputados, Yeza levantó la mano en sentido opuesto.

"¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell", lo increpó Barrera a través de sus redes. Y cerró con una advertencia dirigida a los ciudadanos de la región: "Hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano, te quitan derechos".

El proyecto ahora pasa al Senado, donde la oposición buscará frenarlo antes de que llegue el invierno y con él las facturas más altas.