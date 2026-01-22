Adiós a los robos en la playa: el sencillo truco que recomiendan los socorristas para proteger tu móvil + Seguir en









Perder objetos personales en la playa es algo de lo que todos tienen miedo. Con este método, podrás disfrutar del mar sin preocuparte.

Cómo guardar tus pertenencias en la playa para poder disfrutar del mar. Gentileza - Wikipedia

Cuando se elige vacacionar en la playa, muchas personas optan por no llevar consigo objetos personales de alto valor, como celulares o relojes. Sin embargo, hay pertenencias inevitables, como las llaves de la casa donde se alojan o del auto, cuya pérdida puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para evitar este tipo de inconvenientes, los socorristas recomiendan un método sencillo que ayuda a prevenir hurtos. La idea es poder disfrutar del mar sin preocupaciones materiales y sin necesidad de que alguien del grupo se quede cuidando las pertenencias, evitando así que un detalle arruine la experiencia.

playa Pixabay ¿En qué consiste el método de los socorristas para evitar hurtos? El truco consiste en guardar tus pertenencias, como el celular, la billetera o las llaves, dentro de una funda impermeable y optar por dos alternativas seguras: enterrarla bajo la arena o llevarla con vos al agua. Es fundamental utilizar un material resistente y bien sellado, que proteja los objetos de la humedad y la arena.

En caso de elegir enterrarla, se recomienda marcar discretamente el lugar exacto donde fue escondida, ya sea tomando una referencia visual cercana o utilizando un objeto pequeño como señal, para evitar extravíos. De esta manera, se reduce el riesgo de robos y se puede disfrutar del mar con mayor tranquilidad, sin descuidar las pertenencias personales.

El accesorio de menos de 10 euros que blinda tus pertenencias en la arena La funda en cuestión cuesta menos de 10 euros y está diseñada para proteger las pertenencias de la humedad del agua y de la arena. Además, funciona como una barrera extra frente a posibles robos, ya que dificulta el acceso de los delincuentes que suelen aprovechar los momentos de descuido en la playa.

Cómo esconder el móvil y la cartera mientras te bañas sin preocupaciones Podés esconder el celular y la billetera guardándolos en una funda impermeable y resistente, que los proteja del agua y la arena. Esta se puede llevar al agua o esconder de forma discreta bajo la arena, reduciendo el riesgo de robos. De esta manera, es posible bañarse con mayor tranquilidad y sin la necesidad de que alguien se quede vigilando las pertenencias.

Temas playas