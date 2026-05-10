En una de las zonas más activas de Colegiales, una nueva propuesta gastronómica pone el foco en la tradición italiana desde una mirada contemporánea. Pastas frescas elaboradas artesanalmente, café de especialidad, panadería, pastelería y productos importados forman parte de un espacio pensado tanto para compras al paso como para disfrutar en el lugar, con una estética moderna y una fábrica a la vista que invita a descubrir cada detalle del proceso.
Biasatti Pastificio Centrale: pastas artesanales y café de especialidad en una nueva esquina de Colegiales
Biasatti abrió Pastificio Centrale, un espacio donde concentran fábrica de pastas premium, cafetería y pastelería italiana de elaboración propia.
Biasatti Pastificio Centrale es el último proyecto de los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, quienes decidieron centralizar en un mismo local la producción y venta de sus pastas artesanales premium. El emprendimiento nació con el objetivo de optimizar procesos y trabajar con equipamiento de última generación traído desde Europa, entre ellos hornos Rational, batidoras Ambro, cafeteras italianas y molinillos alemanes. La propuesta también incorpora servicio de cafetería y pastelería de calidad premium, disponible para consumir en el salón o para take away.
El espacio mantiene una estética sobria y contemporánea, donde predominan los tonos blancos y negros, amplios ventanales y pequeñas mesas distribuidas frente al área de elaboración. Desde el salón puede observarse la confección de las pastas, mientras estanterías exhiben productos de Italia seleccionados, como harinas, aguas tónicas, cervezas y conservas, junto a quesos nacionales de estilo italiano, embutidos, aceites de oliva orgánicos y vinos de bodegas boutique argentinas.
Pastas frescas, café de especialidad y sabores italianos como protagonistas
Uno de los grandes protagonistas del mostrador es la selección de pastas frescas elaboradas diariamente. Entre las variedades más destacadas aparecen los ravioles de cordero braseado y los de osobuco y espinaca; sorrentinos rellenos de jamón natural, queso cuartirolo y mozzarella; cappelletti de brie, cuartirolo y parmesano, y tortellini con pollo de campo, mortadela con pistacho y parmesano. También ofrecen spaghetti clásicos, distintas salsas listas para acompañar y panes caseros como stiratto y focaccia con romero y sal marina.
La cafetería ocupa otro lugar importante dentro del proyecto. Para ello, eligieron granos de especialidad de Puerto Blest provenientes de Guatemala, presentes en opciones como ristretto, espresso, americano, café latte, iced coffee, iced latte y affogato. La propuesta dulce acompaña con elaboraciones propias como cookies red velvet, de chocolate vegano o pistacchio, cannoli sicilianos, sfogliatellas rellenas de ricota o crema pastelera, alfajores de pistacho y tiramisú preparado en el momento.
Entre las opciones saladas también sobresalen los sándwiches en focaccia artesanal, preparados con ingredientes de impronta italiana. Hay versiones con prosciutto, manteca de parmesano, rúcula y parmesano; mortadela con pistacho, pesto de albahaca, ricota cremosa y stracciatella, o berenjenas asadas, tomates secos, burrata y albahaca fresca. La carta se completa con gelato de elaboración propia realizado con maquinaria importada desde Italia, en sabores como crema americana con salsa al caramello, mandarino, cioccolato e nocciole caramellate y pistacchio.
Con esta apertura en Colegiales, Biasatti continúa expandiendo su propuesta de gastronomía italiana elaborada con técnica, materia prima cuidada y procesos artesanales, en un formato que acerca al público tanto los productos listos para llevar como la experiencia de sentarse a disfrutar del ritual del café.
Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.
