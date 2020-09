El arte: una herramienta para combatir enfermedades psicológicas

El arte como terapia

“Empecé a pintar cuando me vine a Buenos Aires de Tucumán como una forma de llenar el vacío que uno trae cuando deja su provincia y su familia. Yo en ese momento lo hice para llenar el vacío y ahora siento que volvió a pasar lo mismo, como que me llena más que nunca con en este vacío que significa el aislamiento. Empecé de a poco y mucho después comencé de forma profesional. Yo cuando pinto me trae paz y aporto mi granito de arena a la persona que se lo lleva y lo cuelga en su casa”, afirmó Ana Bulacio Paz, pintora profesional.

El arte, como todo proceso creativo puede ser una buena herramienta en tiempos de aislamiento, ya que puede ser una buena forma de canalizar nuestras emociones, frustraciones y sentimientos de una manera sana y productiva.

“Comencé cuando estuve triste, buscaba poder expresarme de alguna manera ya que verbalmente me costaba mucho. En esa época hacia arte terapia en una institución para no estar encerrada. Eran para mí días de fiesta, amaba ir al taller y crear. Pintar era irme a un mundo divino, a un limbo. Con acrílicos, pinceles, agua, barniz, espátula, esponja, caballete, bastidor y delantal mi vida 3 horas por semana era de mucha felicidad a pesar de las circunstancias”, aseguró Diana Palmero, pintora aficionada.

El Arteterapia en su definición es una forma de Psicoterapia que utiliza las artes plásticas como medio de mejorar la salud mental y el bienestar social y emocional. Una alternativa para canalizar nuestras frustraciones y angustia en esta cuarentena.

La capacidad que muchos mostraron a la hora de reinventarse laboralmente no parece tan sencilla a la hora de afrontar las cuestiones anímicas y emocionales que no son un tema menor a la hora de convivir 24/7 con otras personas .Canalizar la angustia inevitable que produce la incertidumbre del nuevo contexto de una manera sana y productiva ofrece descomprimir la presión y esto nos permite minimizar el riego de sufrir enfermedades que se desencadenan por el sostenimiento de las emociones negativas durante tiempo prolongado.

“Las emociones negativas acumuladas en el tiempo y no procesadas ni liberadas, producen enfermedades. Pueden producir trastorno de ansiedad, depresión, ataque de pánico, trastornos obsesivos compulsivos y problemas de alimentación. Las emociones negativas se pueden liberar a través de un proceso terapéutico y a través de las artes expresivas. Debemos tener presente esas emociones negativas que usualmente queremos desechar porque son una alarma que algo no está bien para nosotros. Por medio de la escritura creativa, la meditación, el dibujo o el baile, uno puedo conectar con eso que le pasa y liberar toda esa tensión”, afirmó la Lic. Lucrecia Sánchez Berneman, psicóloga humanista en artes expresivas y cofundadora de Expresiones Creativas.

Tapaboca en las musas

Muchos artistas y estudios de diseño de todo el mundo, eligieron Iconos de la pintura universal para colocarles tapabocas y guantes a algunas obras. Artistas de la talla de Velázquez, Murillo, Julio Romero de Torres, Leonardo da Vinci y hasta Picasso vieron sus obras intervenidas por los tapabocas, un símbolo de la pandemia mundial.

“Llama mucho la atención que la gente que hace arte figurativo comience a dibujar obras donde todos llevan mascarilla. Se ve a las personas con barbijo o pintan a la gente encerrada mirando por la ventana. En el abstracto que yo hago mezclé el cemento con el verde de las plantas y las flores, que es lo que veo por mi balcón, pero no fue intencional, fue sin darme cuenta. Yo no pinto con algo de referencia, pero sin embargo salió así porque uno pinta de acuerdo a lo que tiene adentro, lo que va viviendo”, contó Bulacio Paz.

El arte en todas sus facetas es intrínseco al hombre y una de las cualidades únicas que posee nuestra especie. Las maquinas pueden repetir a la perfección grandes obras pero los originales deben ser pensadas y confeccionadas por el genio humano. El arte suele ser un excelente canalizador de nuestras emociones, porque es cuando el artista desnuda su alma y libera todas sus pasiones.

“El arte puede ser una terapia. Yo creo que el arte sana y salva. Cuando a uno algo le hace mucho bien quiere difundirlo y compartirlo. Yo incluso hice un videíto para motivar a la gente a pintar en esta cuarentena con lo que tengan a mano. Ya sea la tempera de los chicos, cualquier cosa que sea porque es muy liberador hacerlo y muy gratificante ver el resultado y mucho más gratificante cuando ves que le gusta a otras personas lo que uno hace. Traten de encontrar alguna actividad que los apasione porque es liberador”, aseveró Bulacio Paz.

Por su lado, Palmero también anima a en esta cuarentena desafiar nuestros propios talentos: “Recomiendo lo creativo para los que están mal de ánimo porque te transforma, te cambia el humor, te da paz y serenidad. Sentís libertad interna, plenitud y un bálsamo. Hay que darle rienda suelta a esa costado creativo que todos tenemos, es cuestión de probar y darse el tiempo”, concluyó.